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Yunanistan kara teslim: Yollarda mahsur kaldılar

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Yunanistan’ı etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava başkent Atina’yı da vurdu.
Yunanistan kara teslim: Yollarda mahsur kaldılar

Yunanistan’ı etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava başkent Atina’yı da vurdu. Aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürürken, ulaşımda ve tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı.

Atina -Selanik karayolunda ulaşımı aksatan kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Reuters haber ajansı, Salı sabahı 3500’den fazla insanın tahliye edildiğini duyurdu. Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, 1200 aracın yolda kaldığını ve birçok insanın araçlarını yaya olarak terk ettiğini söyledi.

Oikonomou, “Çok zor bir gece geçirdik ve Attiki Odos’ta kurtarma çalışmaları canla başla devam ediyor” dedi.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte askerler 10 saatten fazla mahsur kalan vatandaşlara gıda, su ve battaniye temin etti. Yetkililer Salı gününü tatil ilan ederken devlet dairelerinin ve özel şirketlerin kapatılmasına karar verdi.

Atina ve çevresinde süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları haricindeki bütün işletmeler kapatıldı.

Öte yandan Atina’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi de oldu. Ülkede Elpida fırtınası olarak adlandırılan fırtınanın Çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

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