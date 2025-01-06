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Yunanistan, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 40 bin Euro bağışladı

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Yunanistan’ın, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 40 bin Euro bağışlandığı açıklandı.
Yunanistan, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 40 bin Euro bağışladı

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Yunanistan’ın komiteye 40 bin Euro bağış yaptığını bildirdi.

KŞK’dan verilen bilgiye göre, bu rakamın, Yunanistan’ın 2006’dan bugüne KŞK’ya sağladığı mali yardım toplamını 425 bin Euro'ya yükselttiğini kaydetti.

KŞK, “Bu bağışlar, komitenin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunulmakta, uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesini hedeflemektedir” dedi.

KŞK, 1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kuruldu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, 2006 yılında aktif olarak işlev kazanmış ve kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstleniyor.

Açıklamada, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1,051 kişi kimliklendirilmiş ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edilmiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duymaktadır” denildi

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