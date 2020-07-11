  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

Yunanistan komünistleri, Türkiye'nin Ayasofya kararını kınadı

» »
Yunanistan komünistleri, Türkiye'nin Ayasofya kararını kınadı
Yunanistan komünistleri, Türkiye'nin Ayasofya kararını kınadı

Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye'nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararının 'kışkırtıcı' ve 'aşağılayıcı' olduğunu savundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"Dünya mirası Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararı Erdoğan hükümeti tarafından onaylandı ve provokasyonu tırmandırma yönünde atılan yeni bir adımdır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıdan bu eylem, kararı laf üzerinde kınayanların göstermek istediği gibi sadece Ayasofya’nın niteliğine yönelik doğrudan bir hakaret değil, aynı zamanda ABD, NATO ve AB’nin bölgedeki tutum ve planlarıyla desteklenen Türkiye’deki iktidar sınıfının genel stratejisinin bir halkasıdır."
Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya basını Ayasofya kararını nasıl gördü?10 Temmuz 2020 Cuma 17:59
  • Yunanistan'a göre Ayasofya kararı uygar dünyaya provokasyon10 Temmuz 2020 Cuma 17:48
  • AP’de tarih dersli Türkiye oturumu09 Temmuz 2020 Perşembe 18:02
  • Fransa Türkiye'ye karşı AB desteği peşinde09 Temmuz 2020 Perşembe 10:19
  • İspanya ve İtalya'dan Ab'ye Kurtarma Fonu Uyarısı09 Temmuz 2020 Perşembe 09:21
  • BM'den "Libya'da Savaş Dış Müdahalelerle Yeni Bir Boyuta Taşındı" Uyarısı09 Temmuz 2020 Perşembe 09:13
  • BM Güvenlik Konseyi Rusya’nın Suriye tasarısını reddetti09 Temmuz 2020 Perşembe 08:31
  • Slovakya'da Rekor Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:21
  • Avusturya'da Polise Irkçılık Suçlaması08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:15
  • Rusya Federal Uzay Ajansı Yetkilisi, "Vatana İhanet" Şüphesiyle Tutuklandı08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti