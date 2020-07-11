Yunanistan komünistleri, Türkiye'nin Ayasofya kararını kınadı

Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye'nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararının 'kışkırtıcı' ve 'aşağılayıcı' olduğunu savundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"Dünya mirası Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararı Erdoğan hükümeti tarafından onaylandı ve provokasyonu tırmandırma yönünde atılan yeni bir adımdır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: