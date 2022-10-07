Yunanistan, Kos Adası’na sözde soykırım anıtı dikti

Yunanistan'ın Ege Adaları ile Batı Trakya'da ABD işbirliği ile silahlandırmayı sürdürürken Türkiye ile yaşadığı gerginliği bu kez Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı dikerek arttırdı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik üst düzey yöneticileri arasında artarken anıtın açılışının dün düzenlenen tören ile yapılması eleştirildi. İstanköy'de yayın yapan www.kosnews.gr haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde İstanköy Belediye Meclisi'nin aldığı kararın ardından Pontuslular Derneği (O Xeniteas) tarafından bir ay önce yapımına başlanan sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı ve Parkı'nın 6 Ekim 2022 tarihinde akşam saatlerinde düzenlenen tören ile açıldı.

Törene anıtı yapan heykeltraş Kikotis Georgios, Pontus Kos Derneği Başkanı Charalambos Navrozidis, Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, belediye yetkilileri, vatandaşlar, dernek üyeleri ve askeri üst düzey komutanlar katıldı.



TÜRKİYE'NİN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORMUŞ



Dernek Başkanı Navrozidis yaptığı açıklamada “353 bin soydaşımızı anmak ve onların hatıralarını yaşatmak için burada bu töreni düzenledik, anıtın açılışını yapıyoruz. Türkiye, Ankara aracılığı ile hala özür dilemiyor, çünkü geçmişi ile barışmak istemiyor, soydaşlarımızın torunları da bu anıta sahip çıkacak” diye konuştu.

TÖRENDEKİ İMAM DİKKAT ÇEKTİ KİMSE TANIYAMADI

Törene katılanların arasında imam kıyafetli bir kişinin bulunması ise dikkat çekti. İmam kıyafeti giyen kişinin İstanköy'deki imam olmadığı ve adada tanınmadığı, Yunanistan'daki dini görevliler tarafından da tanınmadığı ortaya çıktı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir dini görevli yaptığı açıklamada “Bizden birinin olması mümkün değil, çünkü Müslüman toplumunda görevli bir din adamı İstanköylüler ve biz tanırdık, olsa olsa FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında Atina'ya kaçanlardan biridir veya kasıtlı olarak oraya oturtulmuş biri de olabilir” diye konuştu.

İmam'ın tören sonunda üst düzey yetkililerle birlikte sözde soykırım anıtı önünde çektirilen hatıra fotoğrafında yer aldığı görüldü.

RODOS- İSTANKÖY VE ONİKİADALAR DERNEĞİ KINAMA MESAJI YAYINLADI

Rodos İstanköy Oniki Adalar Türkleri Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı anıtın açılışını kınadığını söyledi.

Kaymakçı yaptığı açıklamada Yunanistan'ın 23 Şubat 1994 tarihinde Yunan Parlamentosu'nda oybirliği ile kabul ettiği bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak kabul ettiğini ve bu yasanın 7 Mart 1994 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini “Düzenlenmekte ve gerçeklikten uzak bu tarihi yalan üzerine kurgulanmış hikayeler Yunan halkına empoze edilmektedir” diye konuştu. Kaymakçı heykelin dikilmesini kınadıklarını da söyledi.