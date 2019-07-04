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Yunanistan, Küçük Çuha Adası’na yerleşecek gönüllülere aylık 500 euro vaat ediyor

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Yunanistan, Küçük Çuha Adası’na yerleşecek gönüllülere aylık 500 euro vaat ediyor
Yunanistan, Küçük Çuha Adası’na yerleşecek gönüllülere aylık 500 euro vaat ediyor

İyonya Denizi’nde cennet gibi bir Yunan adası olan Küçük Çuha Adası’nın yetkilileri, aileleri adaya kalıcı olarak yerleşmeye davet ediyor. Yetkililer; bölgeye yeni yerleşecek olanlara ev, arsa ve ilk üç yıla mahsus olmak üzere aylık cüzi bir miktar ödeme de vaat ediyor.

Küçük Çuha Adası (Antikythera) yirmi kilometre karelik, neredeyse tamamen el değmemiş doğası ve berrak suyuyla adeta bir cennet. Adada birçok küçük köy bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise hem adaya varış noktası hem de ana limanı görevi gören Potamos köyü.

 

Adanın yerli sakinlerinin sayısı her geçen yıl düşmekte. Öyle ki, mevcut durumda adanın nüfusu yalnızca 40 kişi. Ancak Lonely Planet’in haberine göre yetkililer, adaya kalıcı olarak yerleşecek aileler bulmak üzere kampanya başlattı.

​Yeni ada sakinlerinin seçimi için başlatılan uygulamalar oldukça sıkı, öncelik ise Yunanistan vatandaşı ailelere veriliyor. Adaylara tarım arazisi ve ev vaat edilirken, adada yaşadıkları ilk üç yıla mahsus aylık 500 euro (Yaklaşık 3200 Türk lirası) ödenek sağlanacağı da belirtiliyor.

Küçük Çuha Adası; sessiz, sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için adeta biçilmiş kaftan. Kuşların göç yolu üzerinde kalan adada kuşları izleyebilir, yahut dalış yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

​Şunu da eklemek gerekiyor ki, söz konusu adaya yerleşmek sizi şehir hayatından tamamıyla koparmayacak. Adadan iki saatlik bir feribo yolculuğuyla Girit’e, dört saatlik bir feribot yolculuğuyla da adaya en yakın şehir olan Lakonia’ya ulaşılabiliyor.

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