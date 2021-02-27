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'Yunanistan, Limoniye'yi işgal etti' iddiası!

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Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, uluslarararası anlaşmalara göre Türkiye’nin olan Limoniye Adası’nda 5 aydır Yunan bayrağının dalgalandığını söyledi.
'Yunanistan, Limoniye'yi işgal etti' iddiası!

Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, uluslarararası anlaşmalara göre Türkiye’nin olan Limoniye Adası’nda 5 aydır Yunan bayrağının dalgalandığını söyledi. Yalım, adaya tekne turları düzenlenerek, turist taşındığını ifade etti.

1923 Lozan, 1947 Paris antlaşmalarına göre silahsız olması gereken 23 adaya asker çıkaran Yunanistan, uluslararası hukuka göre Türkiye sınırlarında bulunan Limoniye Adası'nı yerleşime ve turizme açtı.

"5 aydır Yunanistan bayrağı dalgalanıyor"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre; adaların işgallerini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, son işgalle ilgili iddiasını şöyle açıkladı: "Limoniye Adası'nın değişik yerlerinde hem Yunan hem de Bizans bayrağı dalgalanıyor. Yunanistan, Rodos Adası'ndan Muğla Limoniye Adası'na günlük tekne turları düzenleyerek turist taşıyor. Yunanistan, buraya ‘Alimia Adası' diyor. Türkiye, Kardak kayalıklarına dikilen Yunan bayraklarını 3 gün içinde indirirken, Limoniye Adası'na dikilen Yunan ve Bizans bayrakları 5 aydır dalgalanıyor."

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