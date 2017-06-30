 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,442
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

"Yunanistan memorandumlardan kurtulacak"

» »
"Yunanistan memorandumlardan kurtulacak"
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kurtarma programlarından 2018'de tamamen kurtulacağını belirterek, daha fazla dış desteğe ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.

Çipras, The Economist dergisinin düzenlediği iki gün süren 21'inci "Yunanistan Hükümetiyle Yuvarlak Masa" toplantısının kapanışında iş adamlarına seslendi.

İş adamlarına yatırım çağrısı yapan Çipras, "Uluslararası yatırımcılardan Yunanistan'ın sunduğu fırsatları kaçırmamasını istiyorum. Geleceği beklememize gerek yok. Eğer geleceği beklersek şu anki fırsatları kaçırırız." ifadelerini kullandı.

Çipras, ülkesindeki büyüme ve üretimin artırılması için iş gücü piyasasının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Üretkenliği artırabilmek için kalıcı ve düzgün maaşı olan yeni iş imkanları yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu ay gerçekleşen Avro Grubu toplantısında alınan kararlarla kreditörlerin Yunanistan'ın memorandumdan çıkmasını taahhüt ettiklerini dile getiren Çipras, şunları söyledi:

"Yunanistan Ağustos 2018'de kılık değiştirmiş memorandum benzeri yeni kredi desteğine ihtiyaç duymayacak. 15 Haziran'da varılan çözümle, memorandumun net bir şekilde sona ereceğine ve kurtarma paketi programlarına veda edeceğimize inanıyoruz"

Çipras, Yunan devlet tahvillerinin 2009'dan bu yana en düşük seviyelerini gördüğü bilgisini paylaşarak, "İkinci gözden geçirme sürecinin tamamlanması Yunan ekonomisindeki belirsizliği ortadan kaldırdı. Mali piyasalara erişimimiz beklenenden de önce gerçekleşecek." dedi.

Gün içinde toplantı kapsamında bir panelde konuşan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos da Avrupa Merkez Bankasının (ECB) desteğine bağlı olmadan sermaye piyasalarına erişimin sağlanabileceğini belirtmişti.

Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yeniden yapılandırılarak hafifletilmesi ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun açılmasını talep ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avusturya’da yeni yabancı yasası29 Haziran 2017 Perşembe 10:00
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye açıklaması29 Haziran 2017 Perşembe 09:57
  • İtalya’dan AB’ye düzensiz göç talebi29 Haziran 2017 Perşembe 09:53
  • Londra'da 24 katlı binadaki yangın29 Haziran 2017 Perşembe 09:51
  • Hollanda'da hükümeti kurma görevine yeni isim29 Haziran 2017 Perşembe 09:42
  • Rusya'ya AB yaptırımları 6 ay uzatıldı29 Haziran 2017 Perşembe 09:36
  • AB'den Türkiye'deki sığınmacılara sadece 811 milyon euro29 Haziran 2017 Perşembe 09:28
  • Nato Savunma Bakanları toplantısı29 Haziran 2017 Perşembe 09:22
  • Londra’daki yangın faciası Almanya’da bina boşalttırdı28 Haziran 2017 Çarşamba 13:16
  • Ankara-Berlin hattında ilişkileri daha da gerecek gelişme28 Haziran 2017 Çarşamba 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti