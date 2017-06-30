"Yunanistan memorandumlardan kurtulacak"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kurtarma programlarından 2018'de tamamen kurtulacağını belirterek, daha fazla dış desteğe ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.

Çipras, The Economist dergisinin düzenlediği iki gün süren 21'inci "Yunanistan Hükümetiyle Yuvarlak Masa" toplantısının kapanışında iş adamlarına seslendi.

İş adamlarına yatırım çağrısı yapan Çipras, "Uluslararası yatırımcılardan Yunanistan'ın sunduğu fırsatları kaçırmamasını istiyorum. Geleceği beklememize gerek yok. Eğer geleceği beklersek şu anki fırsatları kaçırırız." ifadelerini kullandı.

Çipras, ülkesindeki büyüme ve üretimin artırılması için iş gücü piyasasının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Üretkenliği artırabilmek için kalıcı ve düzgün maaşı olan yeni iş imkanları yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu ay gerçekleşen Avro Grubu toplantısında alınan kararlarla kreditörlerin Yunanistan'ın memorandumdan çıkmasını taahhüt ettiklerini dile getiren Çipras, şunları söyledi:

"Yunanistan Ağustos 2018'de kılık değiştirmiş memorandum benzeri yeni kredi desteğine ihtiyaç duymayacak. 15 Haziran'da varılan çözümle, memorandumun net bir şekilde sona ereceğine ve kurtarma paketi programlarına veda edeceğimize inanıyoruz"

Çipras, Yunan devlet tahvillerinin 2009'dan bu yana en düşük seviyelerini gördüğü bilgisini paylaşarak, "İkinci gözden geçirme sürecinin tamamlanması Yunan ekonomisindeki belirsizliği ortadan kaldırdı. Mali piyasalara erişimimiz beklenenden de önce gerçekleşecek." dedi.

Gün içinde toplantı kapsamında bir panelde konuşan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos da Avrupa Merkez Bankasının (ECB) desteğine bağlı olmadan sermaye piyasalarına erişimin sağlanabileceğini belirtmişti.

Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yeniden yapılandırılarak hafifletilmesi ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun açılmasını talep ediyor.