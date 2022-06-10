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Yunanistan Meriç sınırına tanksavar hendekleri kazmaya başladı

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Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türkiye – Yunanistan sınırını oluşturan Meriç nehri kıyısına tanksavar hendekler kazmaya başladığı ve uzunluğunun ise 135 kilometre olduğu belirtildi.
Yunanistan Meriç sınırına tanksavar hendekleri kazmaya başladı

Yunanistan ordusunun Batı Trakya'da iki Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır hattını oluşturan Meriç nehri kıyısına tanksavar hendekleri kazmaya başladığı belirtildi. Haberi Batı Trakya'daki Dedeağaç ilinde yayın yapan evrosnews haber sitesi duyurdu.

ONLARCA ASKERİ ARAÇ VE İŞ MAKİNASI GETİRDİLER

Haberde Yunanistan ile Türkiye arasındaki Meriç sınır hattının Sofulu Köyü bölgesinde 12 yıldan bu yana belirli aralıklarla devam eden Silahlı Kuvvetler tarafından tanksavar hendeğin yapım çalışmalarına yoğun bir şekilde hız verildiği belirtildi. Bölgede onlarca askeri kamyon ve iş makineleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bu hareketliliğin Dedeağaç (Evros) ili ile Kumçiftliği köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolundan rahatlıkla gözlemlendiği belirtildi.

TAM 135 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA TANKSAVAR HENDEK KAZIYORLAR

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından inşa edilen tanksavar hendeğin kara sınırı boyunca, uzunluğunun 135 kilometre genişliğinin ise 32 metre ve derinliğinin ise 7 metre olduğu belirtildi. Yunanistan'ın bu askeri hareketlilikle olası bir sıcak çatışmada Türkiye tarafından Kara Kuvvetlerinin Yunanistan tarafına geçmesinin engellenmesi hedeflendiği belirtildi.

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