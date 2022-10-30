  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.679
  • Dolar 18.5464
  • Euro 18.4836
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Yunanistan: Mevcut koşullarda dahi Türkiye ile pozitif gündem başarılı

» »
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğe rağmen, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mayıs 2021'deki Atina ziyaretinde masaya yatırılan pozitif gündemin başarılı olduğunu kaydetti.
Yunanistan: Mevcut koşullarda dahi Türkiye ile pozitif gündem başarılı

Kostas Fragoyannis, To Vima gazetesine verdiği röportajda, pozitif gündemin 25 maddesinin çoğunun tamamlandığını ya da ilerleme kaydedildiğini belirterek, pozitif gündemin iki tarafın siyasetçileri ve iş insanları arasında bir iletişim kanalı oluşturmayı başardığını ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki pozitif gündemin, ekonomi diplomasisinin bir inisiyatifi olduğuna dikkat çeken Frangoyannis, “Mevcut koşullarda dahi başarılı olarak değerlendirildiğini söyleyebilirim.” dedi.

Fragoyannis, bir sonraki görüşme turunun ertelenmesine rağmen, söz konusu inisiyatifin iptal edilmediğini vurgulayarak “Aksine, genel iklimde iyileşme olması halinde, bu kanalları tekrar aktif hale getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mayıs 2021’de Atina’ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve heyetlerle yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini, istişare ettiklerini belirtmişti.

Çavuşoğlu, “Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek.” ifadelerini kullanmıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Teröre Karşı Türkiye ile Ortak Hareket Ediyoruz”28 Ekim 2022 Cuma 17:29
  • İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması: Türkiye’nin talepleri…28 Ekim 2022 Cuma 16:01
  • Avrupa Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı27 Ekim 2022 Perşembe 21:30
  • Fransa’da 500 fırıncı kepenk kapattı27 Ekim 2022 Perşembe 16:23
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Krizlerden geçiyoruz27 Ekim 2022 Perşembe 13:26
  • Avrupa'da şiddet yükseliyor, uyuşturucu kullanımı artıyor27 Ekim 2022 Perşembe 09:46
  • Almanya esrarı yasallaştırıyor26 Ekim 2022 Çarşamba 20:10
  • İspanya’da kuraklık: Bazı bölgelerde su kullanımına kısıtlama getirildi26 Ekim 2022 Çarşamba 19:10
  • NATO Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı yapıyor26 Ekim 2022 Çarşamba 11:46
  • Bir ülke daha Schengen'e dahil oluyor26 Ekim 2022 Çarşamba 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti