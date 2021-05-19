Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi savunma bakanlarından iş birliği mesajı

Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi savunma bakanları, iş birliğini artırmak için Lefkoşe’de bir araya geldi.

Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides’ın ev sahipliğindeki toplantıya Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Mısır Savunma Bakanı Mohamed Zaki katıldı.

Üç bakan, “ortaya çıkan bölgesel yeni tehditler ışığında daha fazla iş birliği yapılması” konusunda görüş birliğine varırken, düzenleyecekleri askeri tatbikatlara diğer ülkelerin de davet edilmesi görüşünü benimsedi.

Yunan Savunma Bakanı, “İlişkilerimizi kararlı iş birliğiyle geliştirme kararı alarak, güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Bizle bölgenin geleceği için aynı değerleri ve hedefi paylaşan diğer ülkeler de bu iş birliğine katılabilir.” dedi

Daha önce Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri, bu üç ülkeyle yapılan ortak tatbikatlara katılmıştı

Zaki ise yaptığı açıklamada, üç bakanın birlikte bölgede terör, kaçak göç ve kaçakçılık gibi tehditlere karşı ortak hareket etmek için nasıl koordinasyonu geliştirebileceklerini ele aldıklarını söyledi.

Üç bakan tarafından yapılan açıklamada ise uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne yönelik eylemlerin kınandığı bildirildi.

Fransa ile ortak tatbikat

Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa arasında dün ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirilmişti.

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'nin Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle düzenlenen tatbikata "TALOS 2021" ismi verildi. Tatbikat kapsamında Fransız Rafale savaş uçakları 12.00-18.00 saatlerinde uçuşlar gerçekleştirdi.

Tatbikatın temel amacının, Rum kesiminin hava savunma sisteminin kontrol edilmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) personelinin gerçekçi koşullarda eğitilmesi olduğu belirtildi.

Rum kesimi ile Fransa arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşması, Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti.