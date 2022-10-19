Yunanistan muhalefetinden Avrupa’ya tepki: Göçmenleri boğduruyorsunuz

Yunanistan'ın eski Maliyet Bakanı Yannis Varufakis, Avrupalı liderlerin göçmen karşıtı politikaları reddediyor gibi görünürken bir yandan da radikal sağa göz kırptığını söyledi.

Yunanistan’da muhalefetteki Mera25 partisinin lideri ve eski Maliye Bakanı Yannis Varufakis, Avrupa ülkelerini, kıtaya girişlerini engellemek için göçmenleri “boğdurmakla” suçladı.

Kontra News televizyonuna konuşan Varufakis, Avrupalı liderlerin bir yandan göçmen karşıtı politikaları reddediyor görüntüsü verdiğini diğer yandan radikal sağa göz kırptığını belirterek ikiyüzlü davranıldığı mesajını verdi. Asırlardır Avrupa’nın diğer kıtalara göçmen gönderdiğini ifade eden Varufakis, şimdi bu göçün yönünün tersine döndüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ne yapıyoruz? Aslında biz, İtalyanlar ve diğerleri, göçmenleri engellemek adına sahil güvenliğimizde hizmet veren gençlere göçmenleri boğduruyoruz. Tarihe karşı bir suçtur.”