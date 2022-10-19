  • BIST 3.880,34
  • Altın 972.604
  • Dolar 18.5796
  • Euro 18.1503
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Yunanistan muhalefetinden Avrupa’ya tepki: Göçmenleri boğduruyorsunuz

» »
Yunanistan'ın eski Maliyet Bakanı Yannis Varufakis, Avrupalı liderlerin göçmen karşıtı politikaları reddediyor gibi görünürken bir yandan da radikal sağa göz kırptığını söyledi.
Yunanistan muhalefetinden Avrupa’ya tepki: Göçmenleri boğduruyorsunuz

Yunanistan’da muhalefetteki Mera25 partisinin lideri ve eski Maliye Bakanı Yannis Varufakis, Avrupa ülkelerini, kıtaya girişlerini engellemek için göçmenleri “boğdurmakla” suçladı.

Kontra News televizyonuna konuşan Varufakis, Avrupalı liderlerin bir yandan göçmen karşıtı politikaları reddediyor görüntüsü verdiğini diğer yandan radikal sağa göz kırptığını belirterek ikiyüzlü davranıldığı mesajını verdi. Asırlardır Avrupa’nın diğer kıtalara göçmen gönderdiğini ifade eden Varufakis, şimdi bu göçün yönünün tersine döndüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ne yapıyoruz? Aslında biz, İtalyanlar ve diğerleri, göçmenleri engellemek adına sahil güvenliğimizde hizmet veren gençlere göçmenleri boğduruyoruz. Tarihe karşı bir suçtur.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eurovision: Karadağ ve Kuzey Makedonya artan katılım ücretini ödeyemediği için yarışmaya katılamayacak18 Ekim 2022 Salı 12:23
  • AB’den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle17 Ekim 2022 Pazartesi 20:39
  • AB, “İran Rusya’ya silah gönderiyor” iddiası üzerine harekete geçti17 Ekim 2022 Pazartesi 17:02
  • Yunan basını: Atina, Türkiye’ye karşı askeri hava üstünlüğü kazanıyor17 Ekim 2022 Pazartesi 15:48
  • Yunanistan’ı ayağa kaldıran olay: 12 yaşındaki kıza tecavüzden 6 kişi tutuklandı17 Ekim 2022 Pazartesi 15:15
  • Almanya'da odun hırsızlığı artıyor: Ağaçlara GPS takılıyor17 Ekim 2022 Pazartesi 13:02
  • Fransa’dan Zeleskiy’i sevindiren haber16 Ekim 2022 Pazar 21:42
  • Avrupa'yı bahçeye, dünyanın kalanını ormana benzeten Borrell'e tepki artıyor16 Ekim 2022 Pazar 21:13
  • Almanya Başbakanı Scholz: AB genişletilsin 30, 36 üyesi olsun16 Ekim 2022 Pazar 21:07
  • Fransa'da hayat pahalılığını protesto için binlerce kişi sokaklara döküldü16 Ekim 2022 Pazar 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti