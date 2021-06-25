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Yunanistan müsilajları inceliyor!

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Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan, denizin dibini ve yüzeyinin kaplayan deniz salyası yayılmaya devam ediyor.
Yunanistan müsilajları inceliyor!

Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan, denizin dibini ve yüzeyinin kaplayan deniz salyası yayılmaya devam ediyor.

Yunanistan'da da görüldüğü ifade edilen müsilajlar için Yunan yetkililer de harekete geçti. Yunan çevre bilimcileri Ege’de bulunan Limnos çevresinde oluşan deniz salyalarını inceliyor. 30 yakın plajı bulunan Limnos’taki yetkililer, kıyı şeridinin bazı kısımlarında deniz salyası olduğunu bildirmişti.

Yunanistan Çevre Bakanlığı uzmanlarla görüşmesi sonucu, Limnos’ta ortaya çıkan müsilajın Marmara Denizi’yle bağlantılı olduğunu söyledi.

Bilim insanları iklim değişikliği ve kirliliğin müsilaja sebep olduğunu söylüyor.

Reuters’a konuşan bir Yunan sahil güvenlik yetkilisi adanın bazı plajlarında müsilaj görüldüğünü, numunelerin analiz için devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini aktardı.

Sahil güvenlik yetkilisi, son günlerdeki yüksek sıcaklığın da etkili olduğunu ancak sonuçları beklemenin gerektiğini söyledi.

KATHIMERINI YAZMIŞTI

Yunan Kathimerini gazetesinde 'Kuzey Ege’de müsilaj görüldü!' başlığıyla bir haber paylaşılmıştı.

'Deniz salyası' olarak da bilinen kalın deniz müsilajları, son haftalarda kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladığı aktarılmıştı.

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