Yunanistan, NATO’nun 30 Ağustos mesajını silmesinden memnun

NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı ancak Atina'nın tepkisi sonrası sildiği paylaşım Yunanistan'da tartışma yaratmaya devam ediyor.

LANDCOM, 30 Ağustos'ta Twitter hesabından Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” mesajını paylaşmış, ardından da İngilizce olarak “Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizle birlikteyiz” ifadesine yer vermişti.

Yunan basını mesajı, “Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar” ifadesiyle manşetlere taşırken Yunan hükümeti de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunmuştu.

‘NATO İLKELERİNDEN SAPMA’

Bunun üzerine LANDCOM'un mesajı silmesi bu defa Türkiye’de tepkiye yol açmış, durumun kabul edilemez olduğu bildirilmişti. Karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM ise, yeni bir paylaşım yaparak “Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz. 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullanmıştı.

Krizle ilgili Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO kurumlarının tüm müttefiklere saygı duyması gerektiğini söyledi. Dendias, LANDCOM'un 30 Ağustos mesajının NATO ilkelerinden sapma anlamına geldiğini öne sürdü.

Mesajın silinmesinden memnun olduklarını kaydeden bakan, “NATO gereken adımı attı” diye konuştu. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'yla ilgili Yunanistan karşıtı açıklamalarda bulunduğunu savunan Dendias “Kendi adımıza geçmiş söylemlerin canlandırılmasına karşıyız ve bir Avrupa demokrasisi olarak geleceğe bakıyoruz” dedi.