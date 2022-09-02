  • BIST 3.224,79
  • Altın 1005.08
  • Dolar 18.2126
  • Euro 18.2757
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Yunanistan, NATO’nun 30 Ağustos mesajını silmesinden memnun

» »
NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için paylaştığı kutlama mesajıyla ayağa kalkan Yunanistan, mesajın silinmesi sonrasında Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürüyor.
Yunanistan, NATO’nun 30 Ağustos mesajını silmesinden memnun

NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı ancak Atina'nın tepkisi sonrası sildiği paylaşım Yunanistan'da tartışma yaratmaya devam ediyor.

LANDCOM, 30 Ağustos'ta Twitter hesabından Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” mesajını paylaşmış, ardından da İngilizce olarak “Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizle birlikteyiz” ifadesine yer vermişti.

Yunan basını mesajı, “Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar” ifadesiyle manşetlere taşırken Yunan hükümeti de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunmuştu.

‘NATO İLKELERİNDEN SAPMA’

Bunun üzerine LANDCOM'un mesajı silmesi bu defa Türkiye’de tepkiye yol açmış, durumun kabul edilemez olduğu bildirilmişti. Karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM ise, yeni bir paylaşım yaparak “Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz. 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullanmıştı.

Krizle ilgili Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO kurumlarının tüm müttefiklere saygı duyması gerektiğini söyledi. Dendias, LANDCOM'un 30 Ağustos mesajının NATO ilkelerinden sapma anlamına geldiğini öne sürdü.

Mesajın silinmesinden memnun olduklarını kaydeden bakan, “NATO gereken adımı attı” diye konuştu. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'yla ilgili Yunanistan karşıtı açıklamalarda bulunduğunu savunan Dendias “Kendi adımıza geçmiş söylemlerin canlandırılmasına karşıyız ve bir Avrupa demokrasisi olarak geleceğe bakıyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB ülkeleri, Ruslara vize kolaylığını askıya alma konusunda uzlaştı31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:52
  • Fransa’da yazlar gelecek 30 yıl içinde anormal derecede ısınacak31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:33
  • AB ülkeleri Ruslara vize yasağını tartışıyor31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:53
  • NATO’nun 30 Ağustos paylaşımıyla çılgına dönen Yunan hükümeti resmen şikayette bulundu31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:59
  • Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatları durdu31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:28
  • AB, Ukrayna’ya radyasyona karşı kullanılan tabletlerden gönderecek30 Ağustos 2022 Salı 19:05
  • Miçotakis’ten Erdoğan ve Putin açıklaması: Yunanistan’da yeni bir hükümet istediklerini gizlemiyorlar30 Ağustos 2022 Salı 16:06
  • AB ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları Ukrayna için toplanıyor30 Ağustos 2022 Salı 11:58
  • Uçakta kriz: Pilotlar kokpitte birbirine girdi29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:12
  • Almanya’dan kritik açıklama: Oybirliği esas alınmalı29 Ağustos 2022 Pazartesi 19:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti