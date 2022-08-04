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Yunanistan önce askeri birlik yerleştirdi, şimdi de okul açıyor

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Muğla’nın Bodrum ilçesine 4 mil uzaklıktaki Keçi (Pserimos) Adası’na askeri birlik yerleştiren Yunanistan bu kez okul açmak için çalışmalara başladı.
Yunanistan önce askeri birlik yerleştirdi, şimdi de okul açıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ne sadece 4 mil uzaklıkta olan ve Lozan Antlaşması'na göre yerleşimin olmaması bir çivi dahi çakılmaması gereken Keçi Adası'na (Pserimos) askeri birlik ve ağır silahlar yerleştirerek namlulularını Türkiye çeviren Yunanistan bu kez adaya okul açmak için çalışmalara başladı.

13 YIL ÖNCE KAPATILAN OKUL YENİDEN AÇILACAK

Oniki Adalar Milletvekili Manos Konsolas'ın  Eğitim ve İçişleri Bakanlığı'na yaptığı girişimlerle 13 yıl önce kapatılan adadaki tek okulun ada nüfusunun artması ile birlikte yeniden açılması için çalıştığı ve Kyrikos Miçsotakis hükümetinden olumlu yanıt aldığı belirtildi.

AMAÇ ADANIN NÜFUSUNU ARTTIRMAK

Adada bu yıldan itibaren okula gitmek  zorunda olan çocukların bulunduğu okulun açılmaması durumunda ailelerin adayı terk etmek zorunda kalarak bununda nüfusun azalmasına yol açacağını belirterek yaptığı açıklamada “Pserimos’taki anaokulu ve ilkokulun çalışmaması durumunda bu aileler adayı terk etmek zorunda kalacak ve bu durum Pserimos’a gelip yerleşen yeni vatandaşlar için caydırıcı olacaktır. Okul öncesi çağda çocuğu olan ailenin adada kalabilmesi ve bir sonraki eğitim yılından itibaren okula devam etmesi için okulun yeniden açılması konusunda güçlü bir irade ortaya koymak gerekiyor.Ege’nin küçük, gelişmemiş adalarındaki yaşamın desteklenmesi için güçlü bir mesaj olacak. Pserimos'taki okulun açılması adaylardaki Yunan varlığını güçlendirecek” dediği belirtildi.

MİÇOTAKİS ADAYI ZİYARET ETMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise geçtiğimiz nisan ayı başında Keçi Adası'na bir askeri doktor göndermiş, revir açtırmıştı. Miçotakis 2 Haziran 2022 tarihinde bakanlarla birlikte adayı ziyaret ettikten sonra, Keçi Adası'nın Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne bakan tarafına çizilen ve etrafında topların yerleştirildiği yaklaşık 60 metrekarelik dev Yunan bayrağını paylaşması dikkat çekti. Ve “Pserimos. Ege’nin mavisinin bayrağımızın mavisiyle buluştuğu yer!” şeklinde mesaj vermişti.

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