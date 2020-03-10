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Yunanistan Ortodoks Kilisesi: Koronavirüs kutsal komünyondan bulaşmaz

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Yunanistan Ortodoks Kilisesi: Koronavirüs kutsal komünyondan bulaşmaz
Yunanistan Ortodoks Kilisesi: Koronavirüs kutsal komünyondan bulaşmaz

Yunanistan Ortodoks Kilisesi, yeni koronavirüs salgınına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, virüsün kutsal komünyon yoluyla bulaşmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Ortak bardakla ekmek şarap ayini ve komünyona katılan kilisenin üyeleri için hastalığın bulaşması söz konusu değildir. Her yaştan inananlar bilir ki, Kutsal Komünyon, hastalığın olduğu durumda dahi yaşayan tanrıya kendini teslim etmenin tasdik edilmesi ve sevginin açıkça ilanıdır" denildi.

Patras Piskoposu Hrisostomos da ayrı bir açıklama yaparak, "Kutsal komünyona inanan herkes bilir ki, hayatta korkulacak bir şey yoktur, bu bir kader meselesidir.  Yüzyıllar boyunca Kutsal Komünyon yoluyla bir hastalık bulaştığı görülmemiştir" dedi.

AÇIKLAMAYI DESTEKLEYEN DOKTORLARA ELEŞTİRİ

Kilisenin bu açıklamasını bazı doktorların desteklemesi ise eleştiri konusu oldu.

Yunan Doktorlar Derneği, kilisenin açıklamasını onaylayan doktorlara yönelik, "Bu doktorlar, kişisel dini inançlarını bilimsel gerçeklerin üzerinde tutuyorlar" açıklamasında bulundu.

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