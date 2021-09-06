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Yunanistan panikledi: Sınırımıza 1 milyon Afgan yığılacak

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Yunanistan'da yayın yapan ulusal Ta Nea gazetesinde yer alan haberde Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun detayları yer aldı.
Yunanistan panikledi: Sınırımıza 1 milyon Afgan yığılacak

Yunanistan'da yayın yapan ulusal Ta Nea gazetesinde yer alan haberde Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun detayları yer aldı.

Miçotakis hükümetinden yapılan açıklamada, önümüzdeki aylarda yeni bir mülteci kriziyle mücadele etmek zorunda kalınacağı ve uzmanların Türkiye ile bir gerginliğin de ihtimal dahilinde olduğunu belirtiyor.

GÖÇ DALGASI HIZLA AVRUPA'YA YAKLAŞIYOR

Afganistan'da Taliban'ın hakim olmasıyla birlikte gerek bir önceki yönetimle işbirliği yapmış, gerek hayatının tehlikeye girebileceğini düşünen, gerekse de ülkenin bir iç savaşa doğru gittiğini gören Afgan vatandaşlarının ülkelerini terk ettikleri ve göç dalgasının hızla Avrupa'ya yanaştığı belirtildi.

Bu Afgan vatandaşlarının çoğu Türkiye üzerinden Yunanistan'a ve oradan Avrupa'ya geçmeyi amaçlarken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in elindeki rapor, Aralık ayı gibi 1 milyona yakın Afgan'ın Yunan sınırına dayanacağı yönünde olduğu açıklandı.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA SICAK ÇATIŞMA OLASILIĞI VAR

Haberde ayrıca  Aralık-Şubat arasında bu akının süreceği ve sınıra dayanan Afgan sayısının 2 milyona ulaşabileceği kaydedilirken, bu süreçte Türkiye ile Dedeağaç (Evros) sınırında bir sıcak çatışmanın da ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

SINIRA TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

Bu arada Yunanistan'ın Meriç nehri sınır hattında yeni yaptığı 40 kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki çelik bariyerlerin ardından, bölgeye  250 yeni sınır muhafızı yerleştireceği ve yeni önlemler almaya başladığı, Meriç nehrinde devriye gezen botlu Yunanistan askerlerinin sayılarının arttırıldığı belirtildi.

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