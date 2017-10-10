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Yunanistan Parlamentosu 'cinsiyet değiştirme hakkını' tanıdı

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Yunanistan Parlamentosu 'cinsiyet değiştirme hakkını' tanıdı
Yunanistan Parlamentosu AİHM kararlarına "şartlı olarak" saygı duyulmasını öngören yasal düzenlemeleri kabul etti.

Yunanistan Parlamentosu, 15 yaş üstündekilere cinsiyet değiştirme hakkı tanıyan ve Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türklerin dernek kurmasına yeşil ışık yakan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına "şartlı olarak" saygı duyulmasını öngören yasal düzenlemeleri kabul etti.

Yeni düzenlemelerde, Batı Trakya'da kurulacak Türk derneklerinin "devlet güvenliğini tehdit etmemesi" ve "uluslararası anlaşmaların ihlal edilmemesi" şartları koşuldu.

Kabul edilen bir diğer değişiklik de 15 yaşından büyük Yunan vatandaşlarının "cinsiyet değiştirme hakkının" tanınması oldu.

Oylamaya 300 üyenin 285'i katıldı ve bu düzenleme 114'e karşı 171 oyla kabul edildi.

Kendisini "kadın" olarak hisseden erkeklerin; ya da kendilerini "erkek" olarak hisseden kadınların cinsiyet değiştirme hakkını tanıyan bu yasaya göre, cinsiyet değişikliği için yapılacak başvuruların doktor, psikolog gibi bilim adamlarından oluşan bir heyet tarafından incelendikten sonra yetkili mahkemeler tarafından da onaylanması gerekecek.

Söz konusu düzenlemeye Yunan Kilisesi karşı çıkmış ve yasanın tamamen geri çekilmesini istemişti.

HÜKÜMETTE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Parlamentoda yapılan bu oylama ayrıca koalisyon hükümetinin büyük ortağı SYRİZA ile hükümetin küçük ortağı milliyetçi ANEL arasındaki ideolojik görüş ayrılıklarını da da ortaya çıkardı.

SYRİZA'nın 145 milletvekilinin tamamı yasa tasarısına oy birliğiyle destek verirken, ANEL milletvekilleri ise cinsiyet değişikliğiyle ilgili maddelerde ret oyu kullandı.

Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerinin ise "insanların cinsiyet değişikliği hakkına sahip olmaları gerektiğine" inandıklarını belirttikleri halde sırf muhalefet yapma nedenleriyle ret oy kullandıkları gözlendi.

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