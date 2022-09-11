Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı’nda demirledi

Ro-Ro gemisi, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olayın ardından 18 kişiden oluşan mürettebatla boğaza geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 2 botla refakat ettiği gemi, boğazın Karanlık Liman mevkisine demir attı.

Geminin bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi Cengiz Oluc, AA muhabirine, Somali’den Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki bir tersaneye gitmek üzere seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenliğinin aniden üzerlerine geldiğini, kendilerini durmaya zorladıklarını söyledi.

Durmayınca ateş ettiklerini belirten Oluc, “Önce 2 bot geldi, ateşe devam etti. Geminin ‘köprü üstü’ dediğimiz yere doğru nişan aldılar, oraya ateş ettiler. Bizim Türk botlarının hareket ettiğini gördüklerinde bölgeyi terk ettiler. Bizi takip etmeyi bıraktılar.” dedi.

Oluc, uluslararası sularda, açık denizde hareket halinde olduklarını dile getirdi.

Gelenlerin neden şüphelendiklerine anlam veremediklerini ifade eden Oluc, şöyle konuştu:

“Anons edebilirlerdi. Gemiyi durdurmanın bir usulü var, kuralı kaidesi var. Mahkeme kararı çıkartır, bir şey çıkartır. Bayrak devletine uyarı yapar. Bilgi verir, izin alır. Biz tek gemi değildik ki binlerce gemi var o sularda. Herkes her isteyen istediği gibi istediği geminin üstüne gidip gemiye yaslanıp zorlayıp durdurmaya çalışamaz ki.”

Oluc, ateş açıldığında köprü üstü bölümünde bir camın kırıldığını, bunun dışında hasar olmadığını dile getirdi.

“Geminin hareket kabiliyetini bitirecek bir şeye kalkıştılar”

Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin gemiyi zorla durdurmaya çalıştığını vurgulayan OIuc, şu bilgileri verdi:

“Geminin pervanesine halat attılar. Biz normalde zaten tersaneye giden bir gemiyiz. Seyir halindeki geminin özgürlüğünü, hareket kabiliyetini bitirecek bir şeye kalkıştılar. Geminin ekonomik ömrü zaten sıkıntılı, bakımsız. Bakım, masraf isteyen bir gemi. Ekonomik olarak tamamen bitirecek yani o pervaneye halat atmakla. Bu basit bir şey değil.”

Cengiz Oluc, gemiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığınca rapor tutulduğunu bildirdi. Olay yeri inceleme raporlarının da hazırlandığını kaydeden Oluc, “Savcılık ifadelerimizi aldı. Bize şu anda herhangi bir talimat gelmedi. Adli işlemler bitirildi. Biz şu anda seyir izni bekliyoruz. Geminin seyre uygun olup olmadığıyla ilgili izin gelecek, sonra yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Olay

Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti. Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu kişi ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmiş, Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.