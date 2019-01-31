Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Güney Kıbrıs’ta

Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidi ile bir araya geldiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidi ile bir araya geldiği belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a gelen Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, ziyaretinin sembolik ve özlü olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğunu yazdı.

Apostolakis’ini Yunan Kurmay Başkanı olarak Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini de anımsatan gazete Doğu Akdeniz’deki ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki gelişmelerin, Yunan Savunma Bakanı’nın ziyaretini özlü kıldığını ayrıca Rum Savunma Bakanı ile karşılıklı bilgilendirmede bulunduğunu belirtti.

Gazete özlü olarak hiçbir bir şeyin açıklanmadığını da yazdı.

Habere göre Yunan Savunma Bakanı Apostolakis, Güney Kıbrıs’a yönelik dayanışma, destek ve sevgi mesajı getirdiğini belirtti.

Apostolakis açıklamasında ayrıca, tamamlanmış olan bir dizi önemli ortak faaliyetten de söz etti.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise açıklamasında, Türkiye’nin gerek Ege’de gerekse Güney Kıbrıs’ta “teşebbüs ettiği keskinlikten” ve jeopolitik ortamdan bahsetti.

Angelidis, Türkiye’nin yolundan gitmediklerini, faaliyetlerini izlediklerini ve durumu, birlik içerisinde, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla göğüslemek için hazır olduklarını belirtti.

Angelidis açıklamasında, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Mısır ve İsrail ile yaptığı üçlü işbirliklerinden de söz etti.