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Yunanistan silahlanmaya doymuyor, bu kez ABD’den 40 adet savaş helikopteri istediler

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Yunanistan’ın ABD ile 5 yıllığına imzaladığı Savunla Anlaşması’nın ardından silahlanmaya doymayan Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetinin bu kez ABD’den 40 adet savaş helikopteri istediği ortaya çıktı.
Yunanistan silahlanmaya doymuyor, bu kez ABD’den 40 adet savaş helikopteri istediler

Yaklaşık on ay önce ABD ile birlikte 5 yıllık Savunma Anlaşması imzalayan ve ardından Batı Trakya ile Ege adalarında silahlanmaya ağırlık veren Yunanistan'ın ABD'den sürekli yeni silahlar talebinde bulunduğu belirtildi.

BATI TRAKYA VE EGE'DE SİLAHLANMAYA DOYMUYOR

Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) Limanı ile Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'nü ABD ile birlikte cephaneliğe çeviren Kyriakos Miçotakis hükümetinin bu kezyeni saldırı helikopterleri istediği belirtildi. Yunanistan'da Miçotakis hükümeti silahlanmaya devam ederken, şimdi de ABD'den saldırı helikopterleri talebinde bulundu.

SAVAŞ HELİKOPTERLERİNİN LİSTESİNİ ABD'YE İLETTİLER

Yunanistan' daki Star televizyonunun özel haberinde belirtildiği üzere, Yunanistan Savunma Ekipmanları ve Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 10 adet AH-64E Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet CH-47F Chinook tipi ağır nakliye helikopteri ve 20 adet UH-60 Blackhawk tipi personel taşıyıcı savaş helikopteri almak üzer ABD'de yetkili mercilere talep edilen dilekçeyi gönderdiği ileri sürüldü.

ABD GEÇEN AY 1200 ZIRHLI ARAÇ HİBE ETMİŞTİ

ABD tarafından Yunan ordusuna hibe edilen toplamda 1.200 adet M1117 zırhlı araçtan 180 tanesi geçen ay Selanik limanına gelmişti. Yunanistan hibe edilen zırhlı araçları  Türkiye sınırındaki Meriç Nehri bölgesine ve Ege adalarına konuşlandırılacağını açıklamıştı.

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