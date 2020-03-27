  • BIST 90.597
  • Altın 335,065
  • Dolar 6,4541
  • Euro 7,1037
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Yunanistan Sınırındaki Sığınmacılar 1 Aydır Bekledikleri Alandan Ayrıldılar

»
Yunanistan Sınırındaki Sığınmacılar 1 Aydır Bekledikleri Alandan Ayrıldılar
Yunanistan Sınırındaki Sığınmacılar 1 Aydır Bekledikleri Alandan Ayrıldılar

: Yunanistan sınırında 1 aydır bekleyen sığınmacılar bölgeden ayrıldı.

Yunanistan'ın kapıları açacağı umudunu yitiren sığınmacılar ayrılmak istediklerini İl Göç İdaresi görevlilerine bildirdi.

Diğer sığınmacılara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıda kalmanın riski artıracağı anlatıldı. İkna olan sığınmacılar da ayrılmak istediklerini belirtti.

Edirne Valiliği koordinasyonunda sığınmacılar otobüslerle misafirhanelere gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirhanelerdeki karantinaları tamamlanacak sığınmacılar uygun bölgelere gönderilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKS 25-26 Temmuz’a ertelendi26 Mart 2020 Perşembe 13:35
  • Soylu: Hayatın yüzde 80'i durdu, sokağa çıkma yasağı gündemimizde26 Mart 2020 Perşembe 12:51
  • #CORONA Türkiye 561 yeni vaka, toplam ölüm 5925 Mart 2020 Çarşamba 23:45
  • Türkiye'de okullar 30 Nisan’a kadar tatil, uzaktan eğitim devam edecek25 Mart 2020 Çarşamba 21:01
  • İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi25 Mart 2020 Çarşamba 17:06
  • KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Salgın krizinden sonra dalga dalga ekonomik kriz gelecek; iktidar ise ‘biz’ ve ‘onlar’ ayrımında25 Mart 2020 Çarşamba 12:55
  • Türkiye, uçuşu iptal edilen yolcular için özel düzenleme yaptı25 Mart 2020 Çarşamba 12:54
  • Çin’den Türkiye'ye getirilen COVİD-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı25 Mart 2020 Çarşamba 12:53
  • 24 aile hekimi ile hemşirenin koronavirüs testi pozitif25 Mart 2020 Çarşamba 10:18
  • KKTC ve Diğer Ülkelerden Türkiye'ye Dönmek İsteyen Öğrencilerin Tahliye İşlemleri Tamamlandı25 Mart 2020 Çarşamba 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti