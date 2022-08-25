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Yunanistan tahrikte sınır tanımıyor! Sözde ‘soykırım anıtı’ dikecekler

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Yunanistan Ege ve Akdeniz’de Türkiye ile arasındaki gerginliği arttırmak için her yola başvuruyor.
Yunanistan tahrikte sınır tanımıyor! Sözde ‘soykırım anıtı’ dikecekler

Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası Belediyesi Meclisi'nin adadaki Pontuslular Derneği (O Xeniteas) önerisi ile gündeme aldığı sözde ‘Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı’ ve Parkı'nın Haziran ayında onaylanmasından sonra inşaatına başlandığı açıklandı.

TÜRKİYE'YE BAKAN SAHİLE YERLEŞTİRECEKLER

Adada yayın yapan kosnews24 haber sitesi okuyucularına duyurduğu haberde Pontuslular Derneği Başkanı Charalambos Navrozidis'in açıklamalarına yer verdi.

Navrozidis Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile İstanköy Şehri sahilindeki Türkiye'ye bakan geniş parka yerleştirilecek Pontus Helenizm Soykırım Anıtı'nın adının verileceğini belirterek “Kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sadece İstanköy’ü değil, her yerdeki Pontusluları da gururlandıran bir karardır ve bu şekilde Türk milliyetçiliğinin müreffeh bir kesime karşı işlediği suçlardan 103 yıl sonra Pontus Helenizminin Soykırımı’nın tanınması için mücadelesinin devam edeceğinin bilinmesi yönünde bir karardır” dediği belirtildi.

TEMELİN ATILDIĞINI DUYURDULAR

Heykeltraş Kikotis Georgios’un yapacağı anıtın temelinin atıldığını belirten Navrozidis sosyal medyadan anıtın inşaatının başladığını belirterek “Temelimizi atıyoruz. Anıtın yapımı için sponsor olan Bayan Katerina Korelidis ve Bay Nikos Sousafiris’e teşekkür ediyoruz, en kısa zamanda bitireceğiz” dedi.

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