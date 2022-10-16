Yunanistan tatbikatlara yedek askerleri de çağırmaya başladı

Yunanistan’ın Batı Trakya ve Ege Adaları’nda sık sık düzenlediği askeri tatbikatlara yedek askerler ve sivillerinde çağrılmaya başlandığı görüldü.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, kış öncesi sonbaharda gerçekleştirdiği askeri tatbikatlara ülkenin değişik bölgelerinde devam ediyor. Bu tatbikatlardan bazılarına ulusal muhafızların yanı sıra sivillerden oluşan genç yedek askerler de davet ediliyor, tatbikatlarda yer alıyor.

SELANİK'TEKİ TATBİKATLARA YEDEK SİVİLLERDE KATILDI

Bu tatbikatlardan biri de Merkezi Selanik'te bulunan 3. Kolordu'nun “Askos-Profiti” atış talim alanında 1.033 yedek askerin katılımıyla “Yenilmez-22” isimli tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata 2. Motorlu Piyade Tümeni ve 34. Motorlu Tugay katıldı.

YEDEK ASKERLERE ATEŞLİ SİLAHLARLA TALİM YAPTIRILDI

Selanik-Langada bölgesi Askos köyüne yakın “Askos-Profiti” atış talim alanında 1.033 yedek askerin katılımıyla gerçekleştirilen “Yenilmez-22” isimli tatbikatın senaryosunda sırasında bir dizi operasyonel plan uygulandı ve Tugay'da konuşlu olan tüm silah sistemleriyle hedeflere atışlar yapıldı, yedeklerin silahlarla atışlardaki deneyimleri ve bilgileri kontrol edildi.