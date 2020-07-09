Yunanistan: Toplam vaka 3 bin 622, can kaybı 193

Yunanistan’da dün 33 yeni Koronavirüs vakası tespit edilmiş ve toplam vaka sayısı 3 bin 622’ye çıkmıştı.
Toplam can kaybının 193 olduğu Yunanistan’da, 131 erkek 62 kadın Koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
Yunanistan’da dün 33 yeni Koronavirüs vakası tespit edilmiş ve toplam vaka sayısı 3 bin 622’ye çıkmıştı.
Toplam can kaybının 193 olduğu Yunanistan’da, 131 erkek 62 kadın Koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
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