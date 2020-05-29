Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı...İşte o ülkeler

Yunanistan yetkililerinden yapılan açıklamada 29 ülkeden ziyaretçi kabul edileceği söylendi.
Yunanistan’ın turist kabul edeceği ülkeler şu şekilde:
- Arnavutluk
- Avustralya
- Avusturya
- Kuzey Makedonya
- Bulgaristan
- Almanya
- Danimarka
- İsviçre
- Estonya
- Japonya
- İsrail
- Çin
- Hırvatistan
- Güney Kıbrıs
- Letonya
- Lübnan
- Litvanya
- Malta
- Karadağ
- Yeni Zelanda
- Norveç
- Güney Kore
- Macaristan
- Romanya
- Sırbistan
- Slovakya
- Slovenya
- Çek Cumhuriyeti
- Finlandiya
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