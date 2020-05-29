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Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı...İşte o ülkeler

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Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı...İşte o ülkeler
Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı...İşte o ülkeler

Yunanistan yetkililerinden yapılan açıklamada 29 ülkeden ziyaretçi kabul edileceği söylendi.

Yunanistan’ın turist kabul edeceği ülkeler şu şekilde:

  1. Arnavutluk
  2. Avustralya
  3. Avusturya
  4. Kuzey Makedonya
  5. Bulgaristan
  6. Almanya
  7. Danimarka
  8. İsviçre
  9. Estonya
  10. Japonya
  11. İsrail
  12. Çin
  13. Hırvatistan
  14. Güney Kıbrıs
  15. Letonya
  16. Lübnan
  17. Litvanya
  18. Malta
  19. Karadağ
  20. Yeni Zelanda
  21. Norveç
  22. Güney Kore
  23. Macaristan
  24. Romanya
  25. Sırbistan
  26. Slovakya
  27. Slovenya
  28. Çek Cumhuriyeti
  29. Finlandiya
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