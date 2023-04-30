  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan, Türkiye ile ‘iyileşmenin’ devam etmesini istiyor

» »
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Yunanistan arasındaki olumlu atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası platformlarda birbirlerini destekleme kararına benzer başka cesur adımlar da atılması
Yunanistan, Türkiye ile ‘iyileşmenin’ devam etmesini istiyor

Yunanistan’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu’nda bir konuşma yapan Dendias, Dışişleri Bakanı olarak üstlendiği 4 yıllık görev süresinin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu bir atmosfer ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dendias, ikili ilişkilerdeki olumlu atmosfer için “Korumayı başarırsak, anlaşmazlığımızı, açıkça ve dürüstçe konuşmak için bir fırsat penceresi doğurabileceğine ve (sorunlarımızı) çözebileceğimize samimiyetle inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“MÜZAKERE YOLUNDA BİR TAKIM DEĞİŞİKLİKLER OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

İlki 2002’de düzenlenen, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de yaşanan sorunlara tarafların kabul edebileceği “adil, kalıcı ve kapsamlı” çözüm için zemin hazırlamak amacıyla başlatılan ve bugüne dek 63 tur tamamlanan istişari görüşmelere de değinen Dendias, “63 tur istişari görüşmenin ardından, Türkiye ile müzakere yolunda bir takım değişiklikler olması gerektiğine inanıyorum, zira bu değişiklikler, uzlaşıya varmamızı kolaylaştırır.” dedi.

Dendias, Türkiye ve Yunanistan’ın uluslararası platformlarda birbirlerinin adaylıklarını destekleme kararına da değinerek, “Bence cesur olmalıyız. Uzlaşı olmasını istiyorsak, her iki taraftan da adımlar atılmalı. Ben bu karşılıklı anlayış ve destek için özellikle çok memnunum. Daha büyük ve daha ciddi adımların ilki olmasını umuyorum.” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı26 Nisan 2023 Çarşamba 17:52
  • Alman ve İngiliz savaş uçakları Rusya alarmıyla havalandı26 Nisan 2023 Çarşamba 14:14
  • İsveç’ten fırlatılan roket yanlışlıkla Norveç’e düştü26 Nisan 2023 Çarşamba 09:52
  • AB ortak gaz alımına başlıyor25 Nisan 2023 Salı 17:59
  • AP Başkanı Metsola, AB'nin daha aktif ve iddialı olması gerektiğini savundu25 Nisan 2023 Salı 16:02
  • Fransa'da milyonları sokağa döken reformun eylülde yürürlüğe gireceği kesinleşti25 Nisan 2023 Salı 15:23
  • Avrupa ülkeleri, Kuzey Denizi'nden elektrik üretimini artırmak istiyor25 Nisan 2023 Salı 12:18
  • Macron, Çinli Büyükelçi’yi eleştirdi: Haddine değil25 Nisan 2023 Salı 11:09
  • Yunanistan’dan GKRY ve 8 ülkenin katılımıyla ortak hava tatbikatı24 Nisan 2023 Pazartesi 17:56
  • Borrell: Avrupa ülkelerinin donanmaları Tayvan Boğazı’nda devriye gezmeli23 Nisan 2023 Pazar 20:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti