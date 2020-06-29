"Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını 1 Temmuz'da açıyor"

Türkiye medyasında çıkan haberlerde, Yunanistan’ın, Türkiye ile Covid -19 nedeniyle kapanan bazı kara sınır kapılarını, 1 Temmuz’dan itibaren açacağını duyurduğu iddia edildi.
Söz konusu haberlerde, Yunanistan'ın, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açacağı ifade edildi.
Yunan medyasına dayandırılan haberlerde, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğu duyuruldu.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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