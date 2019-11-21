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Yunanistan: Türkiye mali destek almak için şantaj yapmayı bırakmalı

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Yunanistan: Türkiye mali destek almak için şantaj yapmayı bırakmalı
Yunanistan: Türkiye mali destek almak için şantaj yapmayı bırakmalı

Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Bakanı Yorgo Kumuçakos, Türkiye’nin sığınmacılar için daha fazla mali destek almak amacıyla ‘şantaj yapmayı bırakması gerektiğini’ söyledi.

DW’nin haberine göre, Kumuçakos, “Türkiye ‘Kapıları açacağız’ sözünü tekrarlayıp duruyor, göçmenler de açılmalarını beklemek için kapılara yöneliyor” diye konuştu.

Kumuçakos, Türkiye’nin geri kabul anlaşmasında yer alan 6 milyar avroluk yardımın ötesine geçilmesi teklifini yine de Avrupa Birliği’nin ‘pozitif bir biçimde değerlendirmesini’ istediklerini söyledi.

Yunan bakan sözlerini “Ancak Türkiye’nin bu parayı şantaj ya da tehdit yoluyla istemesi gerçeği, Avrupalılarda bu parayı verme kararı için gerekli olan siyasi iklimi yaratmayacak” diye sürdürdü.

Yorgo Kumuçakos, Yunan kıyılarına mayıs ayından bu yana gelen göçmenlerin sayısının yüzde 240 oranında arttığını kaydetti.

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