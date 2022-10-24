Yunanistan, Türkiye sınırına muhafız gönderiyor

Türkiye ve Yunanistan arasında özellikle Ege adalarının silahlandırılması başlığında büyüyen kriz, mülteciler konusunda da hızla tırmanıyor.

Son aylarda Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği çok sayıda sığınmacının durumu ve birçoğunun hayatını kaybetmesi, Ankara-Atina hattında büyük gerilim yarattı.

Yunanistan hükümeti, önceki hafta, çırılçıplak haldeki bir grup sığınmacının fotoğrafını paylaşarak Türkiye'yi suçlamıştı. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün sınırda kurtardığımız 92 göçmene Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve sonunda AB ile olan sınırlarını korumasını bekliyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Yunanistan’ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye’ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz” ifadesini kullanarak Yunanistan'a tepki göstermişti. BM olayla ilgili soruşturma çağrısı yaparken bu olay Türkiye-Yunanistan sınırında son dönemde yaşanan gerilimi gözler önüne serdi.

ATİNA DUVARI DA GENİŞLETİYOR

Son olarak Atina konuyla ilgili olarak Türkiye'ye karşı yeni bir adım daha attı. Hükümet, Türkiye sınırında güvenliğin artırılacağını ve 250 sınır muhafızı daha gönderileceğini bildirdi.

Vatandaşlık Koruma Bakanı Takis Teodorikakos, son dönemde sınırdan yasa dışı geçişlerin önemli ölçüde arttığını söyledi. Yunan bakan, bu sabah Mega TC kanalına yaptığı açıklamada, sınırda 1500 muhafızın görev yaptığını ve eğitim alan yeni görevlilerle sınırdaki ekiplerin güçlendirileceğini belirtti.

Türk hükümetinin sığınmacıları Yunanistan'a geçmeye teşvik ettiğini öne süren Teodorikakos, günde 1500 kadar kişinin sınırı geçmeye çalıştığını söyleyerek Türkiye sınırındaki duvarın uzatılması için çalışmalara da hız verildiğini kaydetti.

Sığınmacılara yönelik geri itme uygulaması ve şiddet nedeniyle sık sık eleştirilen Yunanistan, bu suçlamaları reddederek sınırdaki durumdan Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Türkiye ise bugüne kadar Yunanistan'ın geri ittiği yüzlerce sığınmacıyı kurtardı.