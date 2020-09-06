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Yunanistan Türkiye sınırındaki birliklerini artırdı

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Yunanistan Doğu Akdeniz gerginliği nedeniyle Türkiye sınırındaki birliklerini artırdı.Gerekçe olarak "Türkiye’nin AB’nin yaptırım kararı almaması için önümüzdeki günlerde göçmenleri yeniden kullanabileceği" gösterildi.
Yunanistan Türkiye sınırındaki birliklerini artırdı

Yunanistan, Türkiye ile son dönemlerde Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerginlik nedeniyle Türkiye sınırındaki birliklerini artırma kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan'ın Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos Mısır ile Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyecek bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalaması nedeniyle yaşanan ihtilafın Türkiye-Yunanistan sınırında gerginliğe neden olabileceğini belirtti.

Kumuçakos, "Türkiye'nin AB'nin yaptırım kararı almaması için önümüzdeki günlerde göçmenleri yeniden kullanabileceğini" savunarak, "Buna hazırlıklıyız, tıpkı Mart ayındaki gibi yanıt vereceğiz" dedi. Meriç sınır bölgesinde AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'den çok sayıda görevli bulunuyor.

AB, Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarını sonlandırmasını istiyor. 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek AB toplantısında Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat sonunda İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 Türk askerinin yaşamını yitirmesinin ardından sınır kapılarından geçişin engellenmeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi Türkiye-Yunanistan sınırına gitmiş, başta Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri Türkiye'yi bu adımından ötürü eleştirmişti. Yunanistan Türkiye'den ülkeye girmek isteyeneri engellemiş, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Yunanlara, "Avrupa‘nın kalkanı" oldukları için teşekkür etmişti.

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