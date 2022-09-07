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Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri 180 kilometreye çıkaracak

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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen 40 kilometre uzunluğundaki çelik çitlere 140 kilometre daha ilave yapılacağını bildirdi.
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri 180 kilometreye çıkaracak

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç’teki sınır bölgesini ziyareti sırasında, düzensiz göçmenlere karşı ülkesinin aldığı tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

250 YENİ SINIR POLİSİ GÖREVLENDİRİLECEK

Mevcut 40 kilometrelik çelik çiti, 180 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Theodorikakos, sınır bölgesindeki devriye ve gözetim önlemlerini sıkılaştırmak için 250 yeni sınır polisi görevlendireceklerini vurguladı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in başkanlığında 23 Ağustos’ta toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, Meriç’teki bariyerin Türkiye sınırının tamamı boyunca uzatılması kararını almıştı.

Polis verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 3 bin 554’ü Meriç’te olmak üzere ülke genelinde toplam 7 bin 484 düzensiz göçmen yakalandı.

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021’de tamamlanmıştı.

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