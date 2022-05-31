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Yunanistan Türkiye sınırındaki çelik duvarı 40 kilometreden 120 kilometreye çıkarmayı planlıyor

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Yunanistan Türkiye sınırındaki çelik duvarı 40 kilometreden 120 kilometreye çıkarmayı planlıyor
Yunanistan Türkiye sınırındaki çelik duvarı 40 kilometreden 120 kilometreye çıkarmayı planlıyor

Yunanistan Türkiye sınırına ördüğü çelik duvarı 40 kilometreden 120 kilometreye çıkarmayı planlıyor.

İnşaatın gelecek yıl başlayacağını açıklayan Göç İşleri Bakanı Notis Mitarachi duvarı uzatmanın hükümetin kararı olduğunu ve Avrupa Birliği'nden fon talep edildiğini belirtti.

Plandan katıldığı bir radyo programında bahseden Mitarachi projenin maliyeti konusunda bir bilgi vermedi.

Yunanistan Türkiye'yi göç sorununu Avrupa Birliği'ne karşı bir baskı unsuru olarak kullanmakla suçlarken Ankara bu iddiaları reddederek Suriye'deki iç savaştan kaçan 4 milyon civarında göçmene ev sahipliği yapmakla yükün büyük bir kısmın omuzladığını belirtiyor.

Atina ise olası göçmen akımına karşı 40 kilometre uzunluğundaki çelik duvarın geçtiğimiz yıl ağustos ayında tamamlamıştı.

Geçtiğimiz yıl sınırlara inşa edilen duvarları ulusal bütçelerinden karşılayan 12 ülke AB fonu için başvurmuştu.

Avrupa Komisyonu ise bunun Frontex gibi göçle ilgili aktivitelere ayrılan fonları azaltabileceği için şu anda dış sınırlara duvar örülmesine ödenek ayırma gibi gündemleri olmadığını açıklamıştı.

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