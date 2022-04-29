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“Yunanistan, Türkiye’nin NATO tatbikatına katılmasını engelledi” iddiası

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Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de yaşanan 'hava sahası ihlali' gerilimi tırmanırken, Yunanistan'ın gelecek ay topraklarında düzenlenecek NATO tatbikatına Türkiye'nin katılmasını engellediği iddia edildi.
“Yunanistan, Türkiye’nin NATO tatbikatına katılmasını engelledi” iddiası

Yunanistan'ın 9 Mayıs'ta ev sahipliği yapacağı NATO tatbikatına Türkiye'nin planlanan katılımını engellediği öne sürüldü.

ABD merkezli Voice of America'nın haberine göre Yunanistan, “Tiger Meet” hava tatbikatına Türkiye'nin katılımını “Ankara ne müttefik ne de dost” diyerek iptal etti. Yunanistan'ın gelecek ay Yunan ve Türk diplomatlar arasında başlayacak müzakereleri de askıya aldığı belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin savaş uçaklarıyla Yunan hava sahasını ihlal ettiğini savunarak bu tarz adımların NATO'nun birlik ruhuna zarar verdiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ise, Yunanistan'ın Ege Denizi’nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve “Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir” demişti.

Radar kayıtlarıyla tespit edilen Yunanistan'ın son 3 günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı kaydedildi.

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