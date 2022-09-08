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Yunanistan: Türkiye’yi kınayın yoksa yeni bir Ukrayna ortaya çıkar

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Yunanistan: Türkiye’yi kınayın yoksa yeni bir Ukrayna ortaya çıkar
Yunanistan: Türkiye’yi kınayın yoksa yeni bir Ukrayna ortaya çıkar

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik açıklamaları üzerine harekete geçen Atina, savaş tehdidi iddiasıyla Türkiye'yi dünyaya şikayet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta hafta sonu katıldığı bir etkinlikte “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demesi Yunanistan'da gündemin ilk sırasına oturdu.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Atina, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya art arda şikayet mektupları gönderdi. Türkiye de buna karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 AB ülkesi başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye’nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderdi.

RUSYA’NIN UKRAYNA İŞGALİNİ ÖRNEK GÖSTEREREK ŞİKAYET ETTİ

Bu arada AB endişelerini dile getirirken ABD Dışişleri Bakanlığı da “Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz” diyerek Atina'nın iddialarına destek verdi.

Aldığı uluslararası destekten mutlu olan Yunanistan, son şikayet mektuplarında skandal ifadelere imza attı. Politico sitesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias imzasıyla gönderilen son mektupta, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik saldırgan söylemlerine son verilmemesi halinde Avrupa'nın “yeni bir Ukrayna” riskiyle karşı karşıya kalacağı iddia edildi.

Erdoğan'ın sözlerini “Yunan halkına yönelik kabul edilemez tehdit” olarak niteleyen Yunanistan, uluslararası kurumlardan derhal Türkiye'yi kınamalarını istedi. Mektupta, “Bunu zamanında yapmamak ve durumun ciddiyetini hafife almak, bizi kıtamızda yaşanan benzer bir olayı yeniden yaşama tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Bu hiçbirimizin görmek istemeyeceği bir şey” ifadeleriyle Türkiye'nin söylemi Rusya'nın Ukrayna işgaline benzetildi.

‘İÇ POLİTİKAYA YÖNELİK DEĞİL’

Yunan Bakan Dendias, mektupta Türkiye'deki seçimlere de değinerek Erdoğan'ın sözlerinin seçim öncesi iç politikaya yönelik olduğu iddiasının da doğru olmadığını düşündüklerini belirtti. Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben yazdığı mektupta da, “Türkiye'nin tavrı, NATO'nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında Birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim, son zamanlarda hava sahalarından, Ege Denizi'ndeki adalara, deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından, Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs'a kadar birçok konuda hızla artıyor.

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