Yunanistan, Türkiye’yi kızdıracak kararı oyladı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik ilişki bir gerilip bir normalleşirken, Atina’dan dikkat çekici bir adım geldi…

Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik ilişki bir gerilip bir normalleşirken, Atina’dan dikkat çekici bir adım geldi…

Yunan parlamentosu dün gece 3 yeni Fransız yapımı fırkateynin alınmasını oyladı. 300 sandalyeli parlamentoda iktidar partisi mensubu ve muhalefetten 157 vekil 3 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı.

Öte yandan vekiller, Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş verilen 18 savaş uçağına ek olarka 6 yeni Rafale savaş uçağının alınması kararına da yeşil ışık yaktı.

NATO müttefiki olan Türkiye ile Yunanistan son dönemde başta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere birçok konuda karşı karşıya gelmiş durumda.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, “Ülkede 2010-2018 yıllarında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle bütçenin kesilmesi sonrasında Yunan ordusunun modernleşmesi gerekiyor” dedi. Yunan bakan, ordusunun bütün kademelerinde yenilenmeye ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

Fransa’dan satın alınan iki savaş gemisi 2025 yılında teslim edilirken üçüncüsü ise 2026 yılında Yunanistan donanmasına katılacak. İki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında dördüncü bir fırkateyn satın alınması opsiyonu da bulunuyor.