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Yunanistan ve ABD yakınlaşıyor: Yunan bakan Türkiye’yi şikayet etmiş

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Son dönemde Türkiye karşısında müttefikleriyle ilişkisini kuvvetlendirmeye çalışan Atina yönetiminden arka arkaya hamleler geliyor…
Yunanistan ve ABD yakınlaşıyor: Yunan bakan Türkiye’yi şikayet etmiş

 

Fransa ile silah anlaşması yaparak 3 milyar euroluk uçak satın almaya karar veren Yunanistan önceki gün Washington’da ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı 5 yıllığına yineledi ve genişletti. Yunan basını, bu kritik hamle ve görüşmenin detaylarını okurlarıyla paylaştı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan diplomatik kaynaklar Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken’ın görüşmesinin pozitif geçtiğini aktardı. Görüşmenin planlanandan çok daha uzun sürdüğünün altını çizen kaynaklar, “ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan’ın liderlik rolü hakkında pozitif konuştu. Blinken ayrıca bir gün önce yaptığı İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan görüşmenin de detaylarını paylaştı” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın yazdığı mektup yayınlandı. Mektupta, Yunanistan’ın bölgesel liderliğine destek verildiği belirtildi.

TÜRKİYE’Yİ ŞİKAYET ETMİŞ

Dendias’ın Akdeniz’de 3+1 (Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve ABD) iş birliğini gündeme getirdiği de belirtilirken Savunma İşbirliği Anlaşması’nın imzalandığı sırada Blinken’ın, “Yunanistan ve ABD arasında özel bir ilişki var” dediği de aktarıldı.

Görüşme sırasında Dendias’ın bazı haritaları Blinken’a göstererek Türkiye’nin “provokatif tavrı”nı göstermeye çalıştığı da kayıtlara geçti. Dendias’ın Blinken’a, “Türkiye’nin savaş tehdidi daha da yaklaşıyor” dediği de aktarıldı.

BLINKEN’DAN DENIAS’A MEKTUP
Öte yandan Blinken’ın 12 Ekim’de Dendias’a gönderdiği mektup ta kamuoyu ile paylaşıldı.

Mektupta Blinken, “Yunanistan’ın bölgesel liderlik rolünü ve istikrarın temeli olmasını destekliyoruz” ifadesini kullandı.

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