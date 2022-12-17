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Yunanistan ve ABD’den Akdeniz’de tahrik edici adım

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Yunanistan ve ABD, Akdeniz’deki en önemli donanma üslerinden biri olan Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nün büyütülmesi ve genişletilmesi için çalışmalara başladı.
Yunanistan ve ABD’den Akdeniz’de tahrik edici adım

Yunanistan ve ABD Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz'deki en önemli deniz üslerinden biri olan Girit Adası'ndaki Suda Donanma Üssü'nün büyütülmesi için çalışmalara başladığı belirtildi.

Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş verdiği Belharra firkateynlerinin bu üsse konuşlandırılacağı açıklandı.

TÜRKİYE-LİBYA İLİŞKİLERİ KORKUTTU

Kararın Türkiye-Libya ilişkilerinin ilerlemesinin ardından alınması dikkat çekti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, silahlı kuvvetlerin Girit’teki askeri varlığı ile hava ve deniz savunma zırhının güçlendirilmesinin, ülkesinin “yasadışı” olarak nitelediği Türkiye-Libya enerji mutabakatının bölgede yol açtığı gelişmeler göz önüne alındığında stratejik bir seçim olduğunu söyledi.

ABD GİRİT'TE KALICI HALE GELİYOR

Pentagon’un planları arasında altyapı ve destek açısından donanmaya ikinci bir kalıcı üs oluşturmak üzere Suda Deniz Üssü’nün iyileştirilmesi ve genişletilmesi yer alıyor.

Suda üssünde mürettebat barınma altyapısı, gemilerin bakım, ikmal ve onarım tesisleri, denizaltıların ve firkateynlerin yanaşması için yeni rıhtımlar ve yakıt tanklarının inşası, hava savunma sistemlerinin kurulmasının proje dahilinde olduğu açıklandı.

AKDENİZ'DE OPERASYONEL GÜÇ OLUŞTURULACAK

Bakan Nikos Panagiotopoulos’a göre, Suda’da ikinci bir kalıcı üssü oluşturulması, hem filonun güneydoğu Akdeniz bölgesindeki operasyonel faaliyetinin genişletilmesi hem de Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu zorluklar nedeniyle zorunlu görülüyor.

Genellikle Yunan topraklarının “yumuşak karnı” olarak nitelendirilen Girit ile Kızılhisarlı (Meis) arasındaki bölgeye hava savunması amacıyla bir dizi eylem gerçekleştirildiği, bu nedenle önümüzdeki süreçte Suda’daki 115. Avcı Kanadı’nda yürütülen çalışmalara ağırlık verilerek, modernize edilmiş F-16 Block 70 Viper savaş uçaklarının barındırılması için gerekli hazırlıkların bir an önce tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Suda askeri üssüne Fransa'dan alınan Rafale uçakları da yerleştirilecek.

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