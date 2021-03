Yunanistan Ve Güney Kıbrıs Mayıstan İtibaren AB'den Gelen Turistlere Kapılarını Açacak

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olan, salgına yakalanıp iyileşen ya da testleri negatif çıkan yabancı turistlerin 14 Mayıs'tan itibaren tatil amacıyla ülkeye giriş yapabileceğini açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi salı günkü duyurusunda ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı turistlere en az 7 gün öncesinden 2 doz Covid-19 aşısını da olma şartı getirmişti.

Yunanistan Turizm Bakanı Harris Theocracis yaptığı açıklamada her ihtimale karşı yabancı turistlere hava alanlarında rastgele testler yapılacağını, sonuçları pozitif çıkan kişilerin geçen seneki gibi 24 saat sonra değil anında karantinaya alınacağını duyurdu.

Tüm turistlerin Covid-19 ile alakalı sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını ifade eden Theocracis, koronavirüs salgınıyla alakalı tüm uygulamaların Yunan vatandaşları ya da yabancı turistler için aynı olacağını kaydetti.

Ülkede geçen seneki gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak ve nisan ayında Avrupa Birliği (AB) içerisinden gelen turistlere bir pilot uygulama gerçekleştirilecek. İsrail gibi AB dışından olan ancak aşılama konusunda kademe kaydeden ülke vatandaşları da bu uygulamaya dahil olabilecek.

Yapılan tüm planlara rağmen Sağlık Bakanı Theocracis her an her şeyin değişebileceğini, sınırların açılması uygulamasının ileriki bir tarihe alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Yunanistan genelinde şu anda akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bazı şehirlerden bir diğerine gitmek de belirli kurallar çerçevesinde sınırlandırılmış durumda. Ülkede sadece bakkal, benzinlik ve eczane gibi temel mal ve hizmet veren dükkanlar açık. Bunun yanında, kapalı ya da açık mekanlarda kalabalık toplantılar yapmak da Covid-19 yasakları arasında.

GÜNEY KIBRIS KAPILARINI AŞI SERTİFİKASINA SAHİP İNGİLİZ TURİSTLERE DE AÇACAK

Öte yandan Güney Kıbrıs 1 Mayıs 2021'den itibaren AB'den ayrılan ve farklı Covid-19 varyantlarının tespit edildiği İngiltere'den de aşı sertifikası olan tüm turistleri kabul edeceğini açıkladı.

Rum yönetimi ülkedeki turistlerin sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymak zorunda olduğunu ve ilgili görevlilerin rastgele şekilde turistlere Covid-19 testi uygulayabilme hakkını da saklı tuttuğunu belirtti.

Bunun yanında Avrupa Salgın Hastalıklar Merkezi'nin (ECDC) belirlediği turuncu, kırmızı bölge olarak kabul edilen AB ülkesi vatandaşlarına da Covid-19 testleri uygulanacak. ECDC bugüne kadar hiçbir AB ülkesini salgın bakımından güvenli kabul edilen "yeşil bölge" olarak ilan etmedi. Yeşil bölge olabilmek için Covid-19 vaka sayısının her 100 bin kişide 25'in altında olması gerekiyor.