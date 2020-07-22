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Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'ye karşı anti-NAVTEX ilan edecek

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Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'ye karşı anti-NAVTEX ilan edecek
Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'ye karşı anti-NAVTEX ilan edecek

ERT televizyonunun Yunanistan Donanması'ndan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği koordinatlarda anti-NAVTEX ilan edecek.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere NAVTEX mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtilmişti.

Yunanistan ordusunun, Türkiye’nin Meis Adası yakınlarında sondaj çalışmaları başlatma niyetinin ardından alarma geçirildiği ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, 'Yunanistan'ın maksimalist kıta sahanlığı iddiasının, uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırı olduğunu' söylemişti.

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