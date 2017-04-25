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Yunanistan ve İsrail İle yangın tatbikatı

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Yunanistan ve İsrail İle yangın tatbikatı
Rum İtfaiye Teşkilatı’nın, Yunanistan ve İsrail itfaiye teşkilatlarıyla birlikte ortak bir yangın söndürme tatbikatı yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi tatbikatın, 15-16 Mayıs tarihinde, Limasol’da dağlık bir alanda icra edileceğini belirtti.

Haberde ayrıca Güney Kıbrıs’ta bu yıl yangınlarla mücadele kapsamında 8 yangın söndürme hava aracının bulunacağı belirtildi.

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