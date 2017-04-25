Yunanistan ve İsrail İle yangın tatbikatı

Fileleftheros gazetesi tatbikatın, 15-16 Mayıs tarihinde, Limasol’da dağlık bir alanda icra edileceğini belirtti.
Haberde ayrıca Güney Kıbrıs’ta bu yıl yangınlarla mücadele kapsamında 8 yangın söndürme hava aracının bulunacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi tatbikatın, 15-16 Mayıs tarihinde, Limasol’da dağlık bir alanda icra edileceğini belirtti.
Haberde ayrıca Güney Kıbrıs’ta bu yıl yangınlarla mücadele kapsamında 8 yangın söndürme hava aracının bulunacağı belirtildi.
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