  • BIST 1.396,210
  • Altın 489,36
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,1150
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Yunanistan yalanladı: ABD'de Miçotakis ve Erdoğan arasında planlanan bir görüşme yok

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Miçotakis'in talebi üzerine bir görüşme gerçekleşeceğini belirtmişti
Yunanistan yalanladı: ABD'de Miçotakis ve Erdoğan arasında planlanan bir görüşme yok

Yunanistan Devlet Bakanı Giorgos Gerapetridis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında planlanan bir görüşme olmadığını söyledi. Öte yandan Erdoğan, dün New York’a gitmeden yaptığı açıklamalarda Miçotakis’le görüşeceklerini ifade etmişti.

Yunan Skai TV kanalına konuk olan Devlet Başkanı Giorgos Gerapetridis, BM Genel Kurulunda Miçotakis-Erdoğan görüşmesi olup olmayacağıyla ilgili “Başbakan bir toplantı talep etmedi ve bildiğim kadarıyla iki liderin programı uyuşmuyor” dedi.

Kathimerini gazetesine konuşan hükûmet kaynakları da herhangi bir görüşme planlanmadığını söylemişti. 

Erdoğan, dün New York’a gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in talebi üzerine ABD’de iki liderin görüşeceğini söylemişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de HES uygulamasında yeni dönem: Aşıların geçerli olduğu ülkeler görülecek18 Eylül 2021 Cumartesi 19:01
  • ‘Kış çok ağır geçecek’ dedi… Yeniden kapanmaya işaret etti18 Eylül 2021 Cumartesi 16:33
  • MetroPoLL anketi yayımlandı: Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı18 Eylül 2021 Cumartesi 14:35
  • Kavala'nın serbest bırakılması için 30 Kasım'a kadar süre18 Eylül 2021 Cumartesi 13:02
  • Uygur lidere yeni giriş yasağı konmuş: Türkiye’ye alınmadı18 Eylül 2021 Cumartesi 12:07
  • İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı17 Eylül 2021 Cuma 22:43
  • Fatih Erbakan: Mecbur kalındığında Türkovac, aşıların içinde en uygunu olarak düşünülebilir17 Eylül 2021 Cuma 22:34
  • Celal Şengör’ün öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı17 Eylül 2021 Cuma 10:51
  • Ahmet Hakan: Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey17 Eylül 2021 Cuma 09:25
  • The Times’tan kritik Türkiye iddiası: Kırmızı listeden çıkıyor17 Eylül 2021 Cuma 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti