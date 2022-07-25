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Yunanistan yanıyor: 3 günde 141 orman yangını

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Yunanistan’da üç günde çıkan 141 yangın ülkeyi alev topuna çevirdi. Yangınlarla yoğun mücadele veren Yunanistan’da 12 kentte alevlerle mücadelenin sürdüğü öğrenildi.
Yunanistan yanıyor: 3 günde 141 orman yangını

Yunanistan’ın ana karası ile Midilli, Samos ve Sayada'da çıkan yangınlar ülkeyi alev topuna çevirdi.

İtfaiye ve orman ekipleri ile birlikte birçok yerde ordu birliklerinin de mücadele ettiği kabusta üç gün içerisinde 141 orman yangının meydana geldiği açıklandı.

ALEVLER ÜLKENİN HER YERİNDE

4 gün önce Midilli Adası'nda başlayan ev ve işyerlerini kül eden yangınlar devam ederken, Batı Trakya‘daki Dedeağaç (Evros) ile Dadia, Messinia (Koroni) Akritochori, Kandiye, Phaistos, Thesprotia Attika, Ano Liosia, Korint, Sofiko, Grevena, Tsakatora, Preveza ve Vrysoula orman yangınlarının devam ettiği yerleşim yerlerine yakın bölgelerde geniş güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

Bazı yangınların yaklaşık bir haftadır devam ettiği aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangınların önlenemediği açıklandı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TRAKYA'DA DESTEK OLUYOR

Yangının devam ettiği bölgelerde 68 arazöz 320 itfaiyeci, 13 grup yaya birliği, iki itfaiye uçağı, dört itfaiye helikopteri, Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı, Yunan Ordusu, Yunan Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de katkılarıyla bölgede görev yapıyor.

Dedeağaç Ormancılık Hizmetleri, gönüllü itfaiyecilerin yanı sıra su taşıyıcıları ve OTA proje makinelerinin yangını söndürme çalışmalarında görev aldığı kaydedildi.

KRİZ YÖNETİMİ OLUŞTURULDU

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides, Çevre ve Enerji Bakan Yardımcısı Giorgos Amyras, Sivil Koruma Genel Sekreteri Vassilis Papageorgiou, iki bakanlık yetkilileri ve Güvenlik Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri tarafından oluşturulan kriz masasında ülke genelindeki yangınların yönetildiği belirtildi.

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