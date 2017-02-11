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Yunanistan’a bağlanma referandumu Güney’deki okullarda kutlanacak

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Yunanistan’a bağlanma referandumu Güney’deki okullarda kutlanacak
Kıbrıslı Rumların katıldıkları referandumun (plebisit) yıldönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda, öğretmen ve öğrenciler arasında gerçekleştirilecek sohbet ve benzeri etkinliklerle anılması Rum Meclisi’nce kabul edildi.

Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması amacıyla 1950 yılında gerçekleştirilen ve sadece Kıbrıslı Rumların katıldıkları referandumun (plebisit) yıldönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda, öğretmen ve öğrenciler arasında gerçekleştirilecek sohbet ve benzeri etkinliklerle anılması Rum Meclisi’nce kabul edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ELAM partisinin önerisiyle Rum Meclisi’nin dünkü oylamasında gündeme gelen ve 1950 Enosis Referandumu’nun yıldönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda etkinliklerle anılmasını öngören tasarının, DİSİ’nin çekimser oy kullanması sebebiyle kabul edildiğini yazdılar.

Gazete, ELAM, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve Çevrecilerin milletvekillerinin 19 oyuyla kabul edilen düzenlemeye AKEL milletvekillerinin 16 oyla ret yanıtı verdiğini aktardı.

Haberde, 18 oya sahip DİSİ’nin ise çekimser kaldığı vurgulandı.

Gazete, AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis’in konuya ilişkin açıklamasında: “Bu durum komik gelebilir ancak ciddi bir durum. Hali hazırda okullarda okutulan Enosis Referandumu’nun kutlanıp kutlanmayacağını belirlemek için 2017’de zaman harcıyoruz. Meclis siyasi mesaj vermemelidir” şeklinde konuştu.

DİKO Milletvekili Panikos Leonidos ise açıklamasında, “bu tarihin eskiden tatil olarak kullandığını” belirtti eve “özellikle değinilmesi gereken bir olay olduğunu düşündüklerini” ifade etti.

Dayanışma Hareketi milletvekili Mihalis Yorgallas ise “Bir dakikalık bir değinmeden bahsediyoruz. Tarihine değinmekten korkan halklar mahkum olur” şeklinde konuştu.

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