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Yunanistan'a geçmek isteyen bir sığınmacı sahil güvenliği tarafından öldürüldü!

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BBC muhabiri Mughira Al Sharif, Yunanistan'a geçmek isteyen bir sığınmacının sahil güvenliği tarafından öldürüldüğünü yazdı.
Yunanistan'a geçmek isteyen bir sığınmacı sahil güvenliği tarafından öldürüldü!

BBC Dünya Servisi'nden Mughira Al Sharif, Suriyeli sığınmacı Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü yazdı.

İstanbul merkezli çalışan gazeteci Mughira Al Sharif, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Halepli olduğunu belirttiği Ahmed Ebu Emad’ın bu sabah 09.07’de İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. Habere göre; Ebu Emad’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi.

REUTERS DUYURDU: BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Reuters haber ajansı ise Midilli Adası açıklarında boğulan bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığını yazdı. Midilli açıklarında botları alabora olan 47 sığınmacının Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı, bir çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Reuters’a konuşan bir Yunan polis yetkilisi, dün sabahtan bu yana en az 1000 sığınmacının Ege adalarına geçtiğini belirtti.

AKP hükümeti, 27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde en az 36 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkede bulunan sığınmacıların Avrupa’ya geçmelerine izin vereceğini açıklamıştı.

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