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Yunanistan’a rağmen Euroasia Interconnector projesi devam edecek

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İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında, denizaltı kablo hattıyla, elektrik bağlantısı sağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesinin, Yunanistan’ın olumsuz tavrına karşın devam edeceği belirtildi.
Yunanistan’a rağmen Euroasia Interconnector projesi devam edecek

Fileleftheros gazetesi “Elektrik Boru Hattının Devam Etmesi Kararı” başlıklı haberinde, EuroAsia Interconnector projesinin yerine getirilmesi biriminin, Avrupa Birliği ve Rum Hükümetinin yoğun teşvikleri sonucunda, İsrail-Güney Kıbrıs ve Güney Kıbrıs-Girit arasındaki kısımlarda elektrik bağlantısının sağlanmasına ilişkin çalışmaların devam etmesine karar verdiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Birliği’nin, Yunanistan’ın ilgili kararını değiştirmemesi yönündeki müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, denizaltı kablo hattını, ekonomik, teknik ve siyasi olarak destekleyeceğini teyit ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerin ardından, EuroAsia Interconnector projesinin inşasına ilişkin ihalelerin devam edeceğini belirten gazete, ilgili ihalelerin son tarihinin Ekim sonu olduğunu da anımsattı.

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