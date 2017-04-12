 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.157
  • Altın 150,687
  • Dolar 3,6771
  • Euro 3,8987
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Yunanistan'a yasa dışı geçiş bir ayda iki kat arttı

» »
Yunanistan'a yasa dışı geçiş bir ayda iki kat arttı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen ay üç ana göç rotasından yaklaşık 13 bin yasa dışı sınır geçişinin yapıldığı tespit edildi.

AB sınır güvenliği ajansı Frontex'in yazılı açıklamasına göre, İtalya geçen ay göçmen baskısı altında kaldı. Mart ayında Orta Akdeniz rotasını kullanan göçmenlerin sayısı yüzde 20 artarak 10 bin 800’e çıktı. Yılın ilk üç ayındaki toplam geçiş ise, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak 24 bin 250 oldu.

Bu rotayı en çok Bangladeş, Nijerya ve Gine'den gelen göçmenler kullanırken, mart ayının başından bu yana özellikle Eritreli ve Somalili göçmenlerin sayısı hava şartlarındaki iyileşmeyle beraber artmaya başladı.

Doğu Akdeniz'de de daha iyi hava koşullarının geçişlere etkisi oldu. Yunan adalarına gelen göçmen sayısı, mart ayında bin 690'a çıktı. Bu, şubat ayına kıyasla iki kat artış anlamına geliyor. Suriyeliler, Iraklılar ve Pakistanlılar, bu rotayı en çok kullanan göçmenler olarak kayıtlara geçti.

Batı Balkanlar'da da mart ayındaki yasa dışı sınır geçiş sayısının 380'den az olduğu belirlendi. Bu sayı, bir önceki aya göre neredeyse yüzde 70 azalmaya işaret ederken, 2016 yılının mart ayındaki rakamın ise ancak yüzde 7'sini oluşturdu. Bu rotayı en çok  Afgan, Suriyeli ve Pakistanlı göçmenler kullandı.

Böylece AB'ye üç ayrı göç rotasından geçen ay yaklaşık 13 bin yasa dışı giriş yapıldı. Bu sayı, bir önceki aya göre yüzde 10 fazla olsa da, 2017 yılının ilk çeyreğindeki toplam geçiş sayısı, geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 70 azalarak 32 bin 650'ye düştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fransız polisi elektrikli testereli palyaço arıyor11 Nisan 2017 Salı 17:22
  • Üsküp'te banka soygunu11 Nisan 2017 Salı 15:46
  • Sırbistan'da Vucic karşıtı protestolar sürüyor10 Nisan 2017 Pazartesi 17:16
  • Güney Avrupa ülkeleri zirvesi Madrid’te10 Nisan 2017 Pazartesi 15:34
  • Fransa'dan ESED ile diyalog önerisine tepki10 Nisan 2017 Pazartesi 15:31
  • Avrupa'daki sığınmacı krizi10 Nisan 2017 Pazartesi 14:37
  • G7'de özel Suriye buluşması10 Nisan 2017 Pazartesi 12:11
  • Deniz Yücel için özgürlük konvoyu10 Nisan 2017 Pazartesi 12:09
  • Fransa'da 11 yıl önce kaybolan köpek 450 kilometre uzakta bulundu09 Nisan 2017 Pazar 11:06
  • Fransa'da Le Pen'in seçim toplantısında kavga09 Nisan 2017 Pazar 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti