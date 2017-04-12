Yunanistan'a yasa dışı geçiş bir ayda iki kat arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen ay üç ana göç rotasından yaklaşık 13 bin yasa dışı sınır geçişinin yapıldığı tespit edildi.

AB sınır güvenliği ajansı Frontex'in yazılı açıklamasına göre, İtalya geçen ay göçmen baskısı altında kaldı. Mart ayında Orta Akdeniz rotasını kullanan göçmenlerin sayısı yüzde 20 artarak 10 bin 800’e çıktı. Yılın ilk üç ayındaki toplam geçiş ise, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak 24 bin 250 oldu.

Bu rotayı en çok Bangladeş, Nijerya ve Gine'den gelen göçmenler kullanırken, mart ayının başından bu yana özellikle Eritreli ve Somalili göçmenlerin sayısı hava şartlarındaki iyileşmeyle beraber artmaya başladı.

Doğu Akdeniz'de de daha iyi hava koşullarının geçişlere etkisi oldu. Yunan adalarına gelen göçmen sayısı, mart ayında bin 690'a çıktı. Bu, şubat ayına kıyasla iki kat artış anlamına geliyor. Suriyeliler, Iraklılar ve Pakistanlılar, bu rotayı en çok kullanan göçmenler olarak kayıtlara geçti.

Batı Balkanlar'da da mart ayındaki yasa dışı sınır geçiş sayısının 380'den az olduğu belirlendi. Bu sayı, bir önceki aya göre neredeyse yüzde 70 azalmaya işaret ederken, 2016 yılının mart ayındaki rakamın ise ancak yüzde 7'sini oluşturdu. Bu rotayı en çok Afgan, Suriyeli ve Pakistanlı göçmenler kullandı.

Böylece AB'ye üç ayrı göç rotasından geçen ay yaklaşık 13 bin yasa dışı giriş yapıldı. Bu sayı, bir önceki aya göre yüzde 10 fazla olsa da, 2017 yılının ilk çeyreğindeki toplam geçiş sayısı, geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 70 azalarak 32 bin 650'ye düştü.