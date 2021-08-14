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Yunanistan’da 63 farklı yerde orman yangını

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Yunanistan'da 63 noktada orman yangınları sürüyor. Rusya yangın söndürme uçaklarıyla mücadeleye destek veriyor.
Yunanistan’da 63 farklı yerde orman yangını

Yunanistan’da orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, Partina, İlia ve Eğriboz Adasının kuzeyinde orman yangın söndürme operasyonları devam ediyor denildi. Açıklamada, Yunanistan silahlı kuvvetlerinin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

RUSYA’DAN MÜCADELEYE DESTEK

Rusya, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a yangın söndürme çalışmalarına destek için hava araçları gönderdi. Gönderilen hava araçları arasında IL-76 tipi uçak ve MI-8 tipi helikopterler de yer aldı. Rusya’nın Yunanistan Elçiliğinden yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin 63 farklı orman yangını rapor ettiği belirtildi.

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