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Yunanistan’da Altın Şafak’a yönelik ‘Türk ajan’ davası sonuçlandı

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Yunanistan’da "suç örgütü" ilan edilen neo-Nazi Altın Şafak Partisi’nin eski milletvekillerinin, 2018'de mecliste Türkiye kökenli vekillere “Türk ajanı” dedikleri için yargılandıkları davada karar açıklandı.
Yunanistan’da Altın Şafak’a yönelik ‘Türk ajan’ davası sonuçlandı

Yunanistan'da kapatılan neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekilleri, mecliste Türkiye kökenli vekillere “Türk ajanı” dedikleri için yargılandıkları davada suçsuz bulundu.

Altın Şafak'ın önde gelen üç eski üyesi Nikos Mihaloliakos, Ellias Kasidiaris ve Panagiotis İliopulos'un 2018'de Yunan Parlamentosu'ndaki bazı vekillere “Türk ajanı” demesi tepkilere yol açmıştı. Aşırı sağcı vekiller, mecliste Kıbrıs meselesi ve Türkiye ile ilişkiler üzerine tartışma sırasında, o dönem SYRIZA’nın Rodop milletvekili Mustafa Mustafa’ya yönelik ırkçı ifadeler kullanmış, “Türk milletvekilini aramızda bulunduramayız. Türk ajanı dışarı” demişti.

Davada hakim, ırkçı eski vekillere yönelik suçlamaların düşürülmesine karar verdi. Üç ismin Türkiye kökenli vekiller için kullandığı ifadelerin “ırkçı şiddeti tetikleyecek nitelikte olmadığı” öne sürüldü.

Mahkeme salonunda ifade veren Kasidiaris ise, “Türk ajan” ifadesini kullanmaya devam ederek “Türk ajanları tarafından yöneltilen tüm iddialar asılsızdır. Herhangi bir azınlıktan ya da etnik kökenden bahsetmedim” dedi.

Yunanistan yargısı, 2020'de aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin ‘suç örgütü’ olduğuna karar vermişti. Yunanistan'ı vuran ekonomik kriz sonrası hızla güçlenen ve 2012'de meclise giren partinin eski liderleri halen ‘suç örgütü üyeliği' suçlamasıyla hapiste tutuluyor.

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