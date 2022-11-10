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Yunanistan’da ana muhalefet, dinleme skandalı için yargıya başvurdu

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Yunanistan’da ana muhalefet, dinleme skandalı için yargıya başvurdu
Yunanistan’da ana muhalefet, dinleme skandalı için yargıya başvurdu

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, mahkeme çıkışında açıklamada bulunan Yerovasili “Demokrasi ve hukuk devleti için son derece kritik anlarda yaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Yerovasili, SYRIZA iktidarında Vatandaşı Koruma Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü de yapmıştı.

Documento gazetesi, 6 Kasım’da yayımladığı haberde siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda önemli kişinin casus yazılımla dinlendiğini ileri sürmüştü.

İsimleri belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde, “dinlenenler listesinde”, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin yer aldığı iddia edilmişti. 

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