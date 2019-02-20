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Yunanistan'da anarşistler mahkeme bastı

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Yunanistan'da anarşistler açlık grevindeki tutuklu anarşist Spiro Hristodoulou için Atina’nın merkezindeki Temyiz Mahkemesi'ni bastı.
Yunanistan'da anarşistler mahkeme bastı

 

Yunanistan'da anarşistler açlık grevindeki tutuklu anarşist Spiro Hristodoulou için Atina’nın merkezindeki Temyiz Mahkemesi'ni bastı. Mahkemeyi işgal eden sayıları 30'a yakın olan anarşist grubun eylemine son verdiği belirtiliyor.

Yunanistanlı anarşistler bugün ses getiren yeni bir eyleme imza attı. Bir grup anarşist Atina’nın merkezindeki Temyiz Mahkemesi binasını işgal etti.

Yunanistan medyasına geçtiğimiz saatlerde yansıyan bilgilere göre, sayıları 30’u bulan anarşist bir grup Atina Temyiz Mahkemesi binasını bastı. Güvenlik önlemlerini aşan anarşistler binanın yedinci katına kadar çıktı. Eylemlerinin devamında anarşistler tutuklu bulunan arkadaşları ile dayanışma mesajları içeren sloganlar attı ve binadakilere bildiri dağıttı. Şiddet içerikli olmayan eylem anarşistlerin kendi inisiyatifi ile sona erdi.

Olay mahalline ulaşan polis 14 anarşisti gözaltına aldı.

AÇLIK GREVİNDEKİ YOLDAŞLARI İLE DAYANIŞMA 

Atinalı anarşistler bugünkü ses getiren eylemlerini tutuklu yoldaşları Spiro Hristodoulou’ya adadı. Hristodoulou 38 gün boyunca açlık grevi gerçekleştiriyor ve sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor.

14 Ocak’tan beri açlık grevi yürüten Hristodoulou “Distomos hırsızları” olarak bilinen bir davada zanlı olarak yer alıyor.

Hristodoulou’nun avukatı öngörülen cezaların birleştirilmesini ve müvekkilinin sağlık kontrolleri için Atina’ya naklini talep etmişti. Ancak bu yanıt bugüne dek yanıtsız kaldı.

ANARŞİSTLER SYRİZA’YA TEPKİLİ

Yunanistanlı anarşist gruplar internet siteleri ve sosyal medya aracılığı ile son dönemde Yunanistan yargısının verdiği kararlara büyük tepki gösteriyor.

Anarşistler, Syriza iktidarı döneminde Yunanistan yargısındaki genel görüntünün kötüleştiği fikrini öne sürüyor. Başbakan Aleksis Çipras’ı büyük sermayenin ve yabancı güçlerin işbirlikçisi olarak gören anarşistler bir yandan da Yunanistan’da kabaran milliyetçi ve ırkçı dalgaya da dikkat çekiyor.

(DUVAR)

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